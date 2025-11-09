FOTO / Bježao policiji pa se zaletio u gay bar: Poginule četiri osobe, 13 ih je ozlijeđeno

Poginule se četiri osobe, a 13 ih je ozlijeđeno nakon što je policijska potjera na Floridi završila tako što se osumnjičeni automobilom zabio u popularni LGBTQ bar, priopćila je policija u Tampi.
Oglas
Videozapis koji je policija Tampe objavila u subotu poslijepodne prikazuje vozilo Floridske prometne patrole kako velikom brzinom progoni automobil osumnjičenog na autocesti Interstate 275 oko 00:40 sati. Vlasti su navele da je prometna patrola započela potjeru za vozačem, Silasom Sampsonom, nakon što ga je zračna policijska ophodnja uočila kako neodgovorno vozi u tom području.
Policija je pokušala izvesti "neuspjeli PIT manevar", tehniku koju koriste pripadnici zakona kako bi natjerali vozilo u bijegu da se naglo okrene za 180 stupnjeva. Pokušaj se može vidjeti na snimci iz helikoptera koju je objavila policija Tampe, prenosi CBS.
Sampson je nastavio voziti velikom brzinom prije nego što se zabio u Bradley’s, popularni LGBTQ bar. Snimka s obližnje nadzorne kamere također je zabilježila trenutak udara, prikazano je u videu.
Uspješan PIT manevar može natjerati vozilo da se okrene bočno i zaustavi, čime se potjera brzo završava, no ta kontroverzna tehnika može rezultirati smrću ili ozljedama. Savezna vlada objavila je 2023. izvješće u kojem poziva policijske službe da smanje broj potjera i razmotre druge alternative zbog visokog rizika koji takve potjere nose.
Nakon neuspjelog pokušaja, prometna patrola Floride prekinula je potjeru, stoji u priopćenju. Međutim, Sampson je izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u više od desetak ljudi koji su stajali ispred.
"U ovom trenutku nema dokaza koji bi ukazivali da su Sampsonove radnje bile usmjerene prema određenim osobama ili poslovnim subjektima", navela je policija.
Troje žrtava preminulo je na mjestu nesreće, dok je četvrta umrla u bolnici, priopćila je policija. Dvije žrtve nalaze se u kritičnom stanju.
Tampa Pride izrazila je sućut na društvenim mrežama.
"Bradley’s zauzima posebno mjesto u našoj LGBTQIA zajednici i srcu četvrti Ybor."
Sampson je uhićen, navela je policija, a istraga je u tijeku. Još nije poznato koje će točno optužbe biti podignute protiv njega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas