FOTO / Bježao policiji pa se zaletio u gay bar: Poginule četiri osobe, 13 ih je ozlijeđeno

Videozapis koji je policija Tampe objavila u subotu poslijepodne prikazuje vozilo Floridske prometne patrole kako velikom brzinom progoni automobil osumnjičenog na autocesti Interstate 275 oko 00:40 sati. Vlasti su navele da je prometna patrola započela potjeru za vozačem, Silasom Sampsonom, nakon što ga je zračna policijska ophodnja uočila kako neodgovorno vozi u tom području.