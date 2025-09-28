Oglas

VIDEO / Masovna pucnjava u mormonskoj crkvi u Michiganu, zapaljena je

N1 Info
28. ruj. 2025. 18:58
crkva u michiganu
Screenshot / X

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno nakon pucnjave i požara u mormonskoj crkvi u Michiganu, izvijestila je lokalna policija.

U blizini Detroita

Duži službenici naveli su da se u nedjelju ujutro dogodio incident s aktivnim napadačem u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, gradu udaljenom oko 96 kilometara sjeverozapadno od Detroita.

"Postoji više žrtava, a napadač je neutraliziran," priopćila je policija. "Crkva je u plamenu."

Policija općine Grand Blanc navela je da više ne postoji prijetnja za javnost.

Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi ozlijeđeno. Policija još nije objavila identitet osumnjičenog niti mogući motiv, javlja BBC.

Oglasili se Bondi i Patel

Američka glavna državna odvjetnica Pam Bondi objavila je na platformi X da je dobila izvješća o „onome što izgleda kao užasna pucnjava i požar” u crkvi.

Dodala je da su agenti FBI-a i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive na putu prema mjestu događaja.

"Takvo nasilje u mjestu bogoslužja je srceparajuće i zastrašujuće," rekla je Bondi. "Molim vas, pridružite mi se u molitvi za žrtve ove strašne tragedije."

Ravnatelj FBI-a Kash Patel potvrdio je u izjavi da su savezni agenti na putu kako bi pomogli lokalnim vlastima. Incident je nazvao „kukavičkim i kriminalnim činom”.

U odvojenoj izjavi guvernerka Michigana Gretchen Whitmer rekla je: „Nasilje bilo gdje, a posebno u mjestu bogoslužja, je neprihvatljivo”, dodajući da pomno prati situaciju.

Teme
SAD masovna pucnjava michigan mormonska crkva

