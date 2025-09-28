Nekoliko ljudi je ozlijeđeno nakon pucnjave i požara u mormonskoj crkvi u Michiganu, izvijestila je lokalna policija.
U blizini Detroita
Duži službenici naveli su da se u nedjelju ujutro dogodio incident s aktivnim napadačem u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, gradu udaljenom oko 96 kilometara sjeverozapadno od Detroita.
"Postoji više žrtava, a napadač je neutraliziran," priopćila je policija. "Crkva je u plamenu."
Policija općine Grand Blanc navela je da više ne postoji prijetnja za javnost.
Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi ozlijeđeno. Policija još nije objavila identitet osumnjičenog niti mogući motiv, javlja BBC.
UPDATE: Mormon Church in Michigan on fire after shooting with multiple victims pic.twitter.com/lr64TLFjl9— BNO News (@BNONews) September 28, 2025
Oglasili se Bondi i Patel
Američka glavna državna odvjetnica Pam Bondi objavila je na platformi X da je dobila izvješća o „onome što izgleda kao užasna pucnjava i požar” u crkvi.
Dodala je da su agenti FBI-a i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive na putu prema mjestu događaja.
🚨BREAKING🚨:CHILDREN WOUNDED, IED FOUND IN GRAND BLANC CHURCH SHOOTING 🚨⚠️— The_Independent (@TheIndeWire) September 28, 2025
CNN reports children are among the victims of today’s mass shooting at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan. Scanner reveals authorities removed an IED from the truck that crashed into the building. pic.twitter.com/ZzuPZys5PR
"Takvo nasilje u mjestu bogoslužja je srceparajuće i zastrašujuće," rekla je Bondi. "Molim vas, pridružite mi se u molitvi za žrtve ove strašne tragedije."
Ravnatelj FBI-a Kash Patel potvrdio je u izjavi da su savezni agenti na putu kako bi pomogli lokalnim vlastima. Incident je nazvao „kukavičkim i kriminalnim činom”.
U odvojenoj izjavi guvernerka Michigana Gretchen Whitmer rekla je: „Nasilje bilo gdje, a posebno u mjestu bogoslužja, je neprihvatljivo”, dodajući da pomno prati situaciju.
