BRINITE O SVOM ZDRAVLJU
Ovo piće uništava bubrege - izbjegavajte ga, gore je od alkohola
Mnogi od nas ne razmišljaju o utjecaju pića na bubrege kada biramo što ćemo piti, ali možda bismo trebali.
Oglas
Neka pića mogu ozbiljno naštetiti ovom vitalnom organu.
Istraživanja iz 2015. godine otkrila su da se radi o pićima koja spadaju u gazirane napitke. Iako znamo da ta pića nisu najzdraviji izbor, često ih pijemo radi osvježenja tijekom toplih dana ili na zabavama, a da ni ne razmišljamo o njihovu utjecaju na organizam.
Pokazalo se da konzumacija više od četiri zaslađena gazirana pića tjedno može povećati rizik od kroničnih bolesti bubrega. Visoka razina šećera u krvi može oštetiti krvne žile u bubrezima i pridonijeti razvoju dijabetesa, piše krstarica.com.
Zato je važno da osobe s dijabetesom ili kroničnim bubrežnim bolestima izbjegavaju gazirane napitke, a osobitu pozornost trebaju obratiti oni koji u obitelji imaju povijest takvih bolesti.
Gazirana pića nisu štetna samo zbog visokog udjela šećera, nego i zbog fosforne kiseline. Redovita konzumacija takvih napitaka može uzrokovati promjene u mokrenju, što može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca i kroničnih bolesti bubrega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas