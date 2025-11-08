Oglas

Ovo piće uništava bubrege - izbjegavajte ga, gore je od alkohola

N1 Hrvatska
08. stu. 2025. 20:37
energetsko piće, energetska pića
Pexels / Ilustracija

Mnogi od nas ne razmišljaju o utjecaju pića na bubrege kada biramo što ćemo piti, ali možda bismo trebali.

Neka pića mogu ozbiljno naštetiti ovom vitalnom organu.

Istraživanja iz 2015. godine otkrila su da se radi o pićima koja spadaju u gazirane napitke. Iako znamo da ta pića nisu najzdraviji izbor, često ih pijemo radi osvježenja tijekom toplih dana ili na zabavama, a da ni ne razmišljamo o njihovu utjecaju na organizam.

Pokazalo se da konzumacija više od četiri zaslađena gazirana pića tjedno može povećati rizik od kroničnih bolesti bubrega. Visoka razina šećera u krvi može oštetiti krvne žile u bubrezima i pridonijeti razvoju dijabetesa, piše krstarica.com.

Zato je važno da osobe s dijabetesom ili kroničnim bubrežnim bolestima izbjegavaju gazirane napitke, a osobitu pozornost trebaju obratiti oni koji u obitelji imaju povijest takvih bolesti.

Gazirana pića nisu štetna samo zbog visokog udjela šećera, nego i zbog fosforne kiseline. Redovita konzumacija takvih napitaka može uzrokovati promjene u mokrenju, što može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca i kroničnih bolesti bubrega.

Teme
bubrezi gazirana pića

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

