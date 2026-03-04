FOTO, VIDEO / NATO srušio iranski projektil. U Hormuškom tjesnacu pogođen britanski brod

General Dan Caine osvrnuo se na Iran i njihovu odmazdu nakon početnih napada koje su u subotu pokrenuli SAD i Izrael. Rekao je da je Iran bio „neselektivan i manje precizan u svojim napadima“.

„Ispalili su više od 500 balističkih projektila i više od 2.000 dronova, gađajući nedužne civilne ciljeve diljem regije“, rekao je, prenosi Sky News.

Caine je dodao da američki partneri „odgovaraju na poziv da se brane“.

„Jordan, Bahrein, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Kuvajt brane svoje stanovništvo vlastitim borbenim sposobnostima, s preciznošću i suzdržanošću."