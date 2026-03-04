FOTO, VIDEO / NATO srušio iranski projektil. U Hormuškom tjesnacu pogođen britanski brod

Izrael je pokrenuo novi val napada na ciljeve u Iranu petog dana rata. U međuvremenu su objavljena imena četvorice američkih vojnika koji su poginuli od početka sukoba.
Rat s Iranom, peti dan:
- Rat je ušao u peti dan, a Izrael je pokrenuo "širok val“ novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave i lansirne položaje;
- Izrael je također izdao upozorenja za evakuaciju u Libanonu, što upućuje na novi val napada na ciljeve Hezbollaha;
- Iran je pokrenuo vlastite napade prema Izraelu, prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF);
- Donald Trump rekao je da je u Iranu "sve uništeno“, ali je ponovno izrazio frustraciju britanskim premijerom Keirom Starmerom zbog njegova oklijevanja da se uključi
- U izjavama koje bi mogle zabrinuti kritičare američkih poslijeratnih planova za Iran, Trump je također rekao da je najgori mogući scenarij u Iranu da preuzme vlast netko tko je jednako loš kao prethodni režim
- Zatim je na Truth Socialu objavio da će američka mornarica, ako bude potrebn“, pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu
- Pentagon je identificirao četvoricu od šest američkih vojnika poginulih u ratu dosad. Sva četvorica poginula su u napadu dronom koji je u nedjelju pogodio Kuvajt
14:50
prije 0 min.
Američki general: Imamo dovoljno streljiva – i pojačavamo napade
General Dan Caine osvrnuo se na Iran i njihovu odmazdu nakon početnih napada koje su u subotu pokrenuli SAD i Izrael. Rekao je da je Iran bio „neselektivan i manje precizan u svojim napadima“.
„Ispalili su više od 500 balističkih projektila i više od 2.000 dronova, gađajući nedužne civilne ciljeve diljem regije“, rekao je, prenosi Sky News.
Caine je dodao da američki partneri „odgovaraju na poziv da se brane“.
„Jordan, Bahrein, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Kuvajt brane svoje stanovništvo vlastitim borbenim sposobnostima, s preciznošću i suzdržanošću."
SAD će u „nadolazećim danima“ pojačati pritisak na Iran, rekao je Dan Caine. „To će nam omogućiti da održimo stalni pritisak na protivnika… poremetimo njihove planove za lansiranje i svakodnevno, danonoćno, namećemo trošak“, dodao je.
Unatoč više pitanja o količini streljiva u američkom arsenalu, Caine kaže da postoji „dovoljna količina“ i za napad i za obranu. „Ne želim govoriti o količinama… to smatramo pitanjem operativne sigurnosti“, rekao je.
14:43
prije 7 min.
SAD "istražuje" smrtonosni napad na iransku školu za djevojčice
Upitan o subotnjem napadu na iransku školu za djevojčice u kojem je poginulo više od 160 ljudi, Pete Hegseth je rekao da Washington „provodi istragu“.
„Sve što mogu reći jest da to istražujemo. Naravno da nikada ne gađamo civilne ciljeve, ali razmatramo što se dogodilo i provodimo istragu“, rekao je Hegseth, prenosi Al Jazeera.
Podsjećamo, napad se dogodio u subotu nakon što su SAD i Izrael najavili zajedničke udare na Iran. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u ponedjeljak je optužio SAD i Izrael za ubojstvo učenica. "Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih djevojčica ubijenih u američko-izraelskom bombardiranju osnovne škole. Njihova su tijela raskomadana", napisao je Aragči.
Opširnije OVDJE.
14:21
prije 29 min.
Turska uputila prosvjednu notu Iranu
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan uputio je prosvjednu notu Iranu zbog balističkog projektila ispaljenog prema turskom zračnom prostoru, javlja agencija Anadolu, a prenosi Al Jazeera.
Fidan je to poručio tijekom telefonskog razgovora sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem, naglasivši da treba izbjegavati sve poteze koji bi mogli dovesti do širenja sukoba.
Tursko ministarstvo obrane ranije je objavilo da su NATO-ovi sustavi protuzračne obrane presreli balistički projektil lansiran iz Irana, dodajući da je oboreni projektil pao u turskom okrugu Dörtyol, u blizini Sredozemnog mora, bez žrtava.
14:12
prije 38 min.
Pete Hegseth: "Iran je pokušao ubiti predsjednika Trumpa"
Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da dodatne snage pristižu na Bliski istok zbog sukoba s Iranom te da će Sjedinjene Države uzeti onoliko vremena koliko je potrebno kako bi osigurale pobjedu.
„Još je vrlo rano i, kao što je predsjednik Trump rekao, uzet ćemo sve vrijeme koje nam je potrebno kako bismo bili sigurni da ćemo uspjeti“, poručio je.
Više čitajte OVDJE.
14:07
prije 43 min.
Britanski brod pogođen nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu
Britanski brod zahvatio je požar nakon što ga je pogodio „nepoznati projektil“ u Hormuškom tjesnacu, zbog čega je posada morala napustiti plovilo, prenosi Sky News.
Organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) objavila je:
„UKMTO je zaprimio dojavu o incidentu 2 nautičke milje sjeverno od Omana, dok je brod plovio prema istoku kroz Hormuški tjesnac.
Kontejnerski brod prijavio je da ga je pogodio nepoznati projektil neposredno iznad vodene linije, što je izazvalo požar u strojarnici.“
U naknadnom izvješću UKMTO je naveo da je posada napustila brod te su svi članovi posade evidentirani, bez prijavljenih ozljeda.
Dodaje se da nadležna tijela istražuju incident.
Hormuški tjesnac najvažnija je svjetska ruta za izvoz nafte, a pod kontrolom je Irana. Kroz taj plovni put prolazi oko petine svjetske nafte.
14:04
prije 46 min.
Dužnosnici: Napad na iranski ratni brod kod Šri Lanke izveo SAD
Vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela je napad na iranski ratni brod kod obale Šri Lanke, kazalo je troje američkih dužnosnika za Reuters u srijedu.
Jedan od dužnosnika, koji je pristao razgovarati pod uvjetom da ostane anoniman, rekao je napad izvela podmornica američke vojske.
Kako je ranije priopćeno, šrilankanska vojska spasila je najmanje 30 ljudi s iranskog broda koji je tonuo, rekao je u parlamentu ministar vanjskih poslova te zemlje.
Također, najmanje 101 osoba je nestala, a 78 je ranjeno nakon napada podmornice na iranski brod, rekli su u srijedu Reutersu izvori iz mornarice i ministarstva obrane Šri Lanke.
14:03
prije 47 min.
Izrael najavio novi val napada na jug Libanona
Izraelska vojska objavila je da je započela novi val napada na jug Libanona, područje koje tijekom cijelog dana gađa iz zraka, dok istodobno produbljuje prodor kopnenih snaga, javlja Al Jazeera.
Nakon te objave, libanonska Nacionalna novinska agencija izvijestila je o novom izraelskom zračnom napadu na južni grad Khiam.
13:50
prije 1h
Nema rizika za opskrbu EU-a energentima, ali postoji strah od rasta cijena
“Nema problema sa sigurnošću opskrbe, ali cijene i posljedice sukoba ostaju velika briga. Trajanje sukoba, štete na energetskoj infrastrukturi u regiji i zatvaranje Hormuškog tjesnaca odredit će kakve će biti posljedice za europska tržišta”, rekao je dužnosnik EU-a nakon sastanka radnih skupina za plin i naftu.
U tim radnim skupinama sudjeluju stručnjaci iz zemalja članica i predstavnici Europske komisije.
Više čitajte OVDJE.
13:48
prije 1h
Čelnik EU-a izrazio “punu solidarnost” sa Španjolskom nakon Trumpovih prijetnji
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa razgovarao je sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom nakon prijetnji koje su stigle iz Sjedinjenih Država, javlja Al Jazeera.
„Upravo sam razgovarao s Pedrom Sánchezom kako bih izrazio punu solidarnost Europske unije sa Španjolskom“, napisao je Costa na platformi X.
„EU će uvijek osigurati da interesi njezinih država članica budu u potpunosti zaštićeni“, rekao je, dodajući da Unija ponovno potvrđuje „čvrstu predanost načelima međunarodnog prava i poretku utemeljenom na pravilima svugdje u svijetu“.
Donald Trump zaprijetio je potpunim prekidom trgovine sa Španjolskom nakon što je Madrid odbio dopustiti američkoj vojsci korištenje svojih baza za operacije povezane s napadima na Iran.
Podsjećamo, također, Sanchez u srijedu se ponovo usprotivio napadu na Iran koji provode SAD-a i Izrael, upozorivši da te dvije države igraju "ruski rulet" sa životima milijuna ljudi, o čemu više možete čitati OVDJE.
13:44
prije 1h
Visoki dužnosnik: SAD preuzeo potpunu kontrolu nad iranskim zračnim prostorom
Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad iranskim zračnim prostorom, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent za CNBC.
Dodao je da će američke snage u narednim danima uništavati iranske balističke rakete i podzemne bunkere.
Bessent je rekao da Donald Trump ima jasnu viziju za sukob s Iranom te je pozvao sve strane da naprave korak unatrag.
Govoreći o odluci o pokretanju napada, Bessent je rekao da su Sjedinjene Države iskoristile slom iranskog gospodarstva prije pokretanja vojne akcije.
NATO i američko ministarstvo obrane preuzimanje kontrole nad nebom definiraju kao stupanj zračne nadmoći u kojem protivničko zrakoplovstvo nije sposobno učinkovito ometati operacije.
