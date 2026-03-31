Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 33. dan, a kraj se ne nazire, unatoč najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da su pregovori u tijeku i da iransko vodstvo gleda načine kako postići sporazum.
No, Teheran odbacuje takve navode, ocjenjuje da su zahtjevi Sjedinjenih Američkih Država u aktualnim pregovorima neprihvatljivi, uz poruke da izravni razgovori s Washingtonom trenutačno nisu opcija.
Izjave iz iranske prijestolnice znatno se razlikuju od onih koje dolaze iz američkih izvora. Diplomatski izvori tvrde da izravni pregovori sa SAD-om nisu na dnevnom redu, dok je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da iranska strana nije prihvatila američki prijedlog od 15 točaka, koji je posredstvom Pakistana dostavljen Teheranu. Prijedlog je opisao kao "maksimalistički" i "nerazuman".
Dok traju "diplomatske" razmjene, traju i one projektilima. Iran gađa američke saveznike na Bliskom istoku, dok Izrael vodi žestoki sukob na jugu Libanona, zbog čega je raseljeno više od 20 posto stanovnika te zemlje. Ali, najveću štetu trpi Iran, čiji grad Isfahan je sinoć bio pod žestokom paljbom.
10:05
Iran donosi nova pravila za Hormuški tjesnac
Sigurnosni odbor iranskog parlamenta odobrio je nacrt zakona kojim se uvodi sustav naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac i predlaže ograničavanje pristupa plovilima povezanim sa zemljama koje su uvele sankcije Iranu.
Prijedlog će biti podnesen na raspravu i glasanje u parlamentu, rekao je član odbora Modžtaba Sari novinskoj agenciji FARS.
Prema nacrtu, brodovima iz SAD-a, Izraela i zemalja koje su posljednjih godina sankcionirale Iran bio bi zabranjen prolaz strateškim plovnim putem.
Plovila iz Europske unije također bi bila obuhvaćena, prema Sariju.
Prolaz bi se naplaćivao u iranskoj nacionalnoj valuti, rijalu, izvijestio je FARS, u potezu usmjerenom na jačanje valute i zaobilaženje američkih sankcija, a istovremeno državi daje potpunu kontrolu nad financijskim tokovima.
Ovaj potez signalizira daljnju eskalaciju s Washingtonom.
Američki predsjednik Donald Trump zatražio je da Teheran u potpunosti ponovno otvori tjesnac, ključnu rutu za globalne isporuke energije, te je zaprijetio posljedicama ako to ne učini.
09:42
Rubio kritizirao NATO
Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je Španjolsku i druge saveznike NATO-a zbog ograničene podrške u ratu s Iranom, sugerirajući da bi Washington mogao preispitati savez nakon sukoba.
Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španjolska, članica NATO-a koju su obvezne braniti, uskratila SAD-u korištenje svog zračnog prostora i time se pohvalila, prema transkriptu izjave za Al Jazeeru.
Također je rekao da se Washington suočio s otporom u korištenju vojnih baza u Španjolskoj i drugdje.
NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer omogućuje stacioniranje trupa i opreme u inozemstvu, rekao je Rubio.
"Ali ako se NATO samo bavi time da brani Europu ako budu napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo na stacioniranje kada nam zatreba, to nije baš dobar aranžman."
"Teško je ostati angažiran i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve će se to morati preispitati", dodao je Rubio, naglašavajući da NATO "ne može biti jednosmjerna ulica."
"Nadajmo se da to možemo popraviti. Imat ćemo vremena da se time pozabavimo poslije."
Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor za letove povezane s iranskim ratom, a ranije je zabranila Sjedinjenim Državama korištenje baza Rota i Morón u Andaluziji za operacije.
Objektima dugo zajednički upravljaju Španjolska i SAD.
Američki predsjednik Donald Trump više je puta kritizirao saveznike NATO-a zbog onoga što smatra nedovoljnom podrškom u sukobu.
Članak 5. NATO-ove klauzule o međusobnoj obrani ne odnosi se na rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.
09:39
Izrael nastavlja sa snažnim napadima na Hezbolah
Tijekom noći izraelska vojska izvela je niz zračnih napada na prometnice u regiji zapadne Bekae, na istoku Libanona.
Gađane ceste u osnovi izoliraju pojedine gradove i sela u kojima je poznato da Hezbolah ima snažno uporište.
Vojska je također napala cestu koja povezuje zapadnu Bekau s jugom zemlje, što upućuje na jasnu izraelsku vojnu strategiju odsijecanja tog područja.
Regija Bekaa dugo se smatra operativnom bazom Hezbolaha. Cilj Izraela je prekinuti opskrbne linije kako Hezbolah ne bi mogao slati pojačanja, oružje ili druge potrepštine svojim borcima na jugu Libanona potrebne za nastavak borbi.
Prošlog tjedna izraelska vojska gađala je i mostove preko rijeke Litani, nastojeći odsjeći jug zemlje, iako još postoji jedna cesta kojom se može doći do južnih gradova Tira i Nabatieha.
Sve to upućuje na strategiju kojom se područje južno od Litani želi učiniti nenastanjivim i spriječiti Hezbolah da ondje dodatno učvrsti svoju prisutnost.
09:33
Izrael: Više od 120 ljudi ranjeno u posljednja 24 sata
Izraelsko ministarstvo zdravstva objavilo je najnovije podatke o stradalima od početka rata.
Ukupan broj stradalih u zemlji iznosi 6131, navodi se u objavi na platformi X. To je porast od 123 stradala u odnosu na isto vrijeme jučer.
Navodi se da je trenutačno 118 osoba u bolnici, uključujući 18 u kritičnom ili teškom stanju.
Ranije je izraelska vojska objavila da su četiri njezina vojnika poginula u vojnoj ofenzivi u Libanonu.
Time je ukupan broj poginulih izraelskih vojnika u ratu porastao na deset.
09:24
Iran pogubio dvije osobe zbog "protudržavnih aktivnosti"
Iranske vlasti objesile su dvije osobe optužene za sudjelovanje u aktivnostima s oporbenom organizacijom Mudžahedin-e Halk (MKO).
Dvojac je navodno sudjelovao u "brojnim" operacijama u Teheranu, izvijestila je novinska agencija ISNA.
MKO je bila snažna ljevičarska skupina koja je provodila bombaške napade protiv šahove vlade i američkih ciljeva 1970-ih, no s vremenom se razišla s drugim skupinama.
Bila je prva koja je 2002. javno otkrila da Iran ima tajni program obogaćivanja uranija, ali već godinama ne pokazuje značajnije znakove djelovanja unutar Irana.
09:11
Oštećenja na religijskom centru u Iranu
Novinska agencija Fars navodi da su zlatna kupola i minaret Azam Huseinije oštećeni u sjeverozapadnom Zandžanu u jutrošnjem američko-izraelskom napadu.
08:55
Iskusni general upozorio Europu
08:38
Bijela kuća odgovorila papi Lavu
Bijela kuća u ponedjeljak je branila molitvu za američke trupe angažirane u ratu u Iranu nakon što je papa Lav XIV. upozorio da Bog odbacuje molitve "onih koji ratuju".
08:36
Trump prijeti Iranu ratnim zločinima
Bijela kuća brani prijetnje Donalda Trumpa da će bombardirati iransku civilnu infrastrukturu, uključujući postrojenja za pitku vodu, unatoč upozorenjima da bi to predstavljao ratni zločin.
08:36
Žestoki napad na Isfahan
Svjedoci su zabilježili intenzivne američko-izraelske napade na Isfahan, jedan od najvećih iranskih gradova s oko 2,3 milijuna stanovnika i lokacijom vojne zračne baze Badr.
Prema izvješćima, snažne eksplozije i veliki požari osvijetlili su noćno nebo iznad grada, dok su se gusti oblaci dima dizali iz više pogođenih područja.
Napadi su dio šire vojne kampanje SAD-a i Izraela protiv Irana, a Isfahan se smatra strateški važnim zbog svoje vojne i industrijske infrastrukture.
