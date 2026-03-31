Europska unija svim članicama poslala niz alarmantnih upozorenja

Europska unija pozvala je države članice da smanje potrošnju nafte i plina te pripreme mjere za moguće dugotrajne poremećaje u opskrbi zbog sukoba s Iranom i situacije u Hormuškom tjesnacu.
U pismu koje je poslao europski povjerenik za energiju Dan Jørgensen, vlade se pozivaju da predlože konkretne mjere za smanjenje potražnje, osobito u prometu, te procijene kapacitete tržišta.
Poziv dolazi u trenutku globalnog manjka od oko 11 milijuna barela nafte dnevno i više od 300 milijuna kubičnih metara LNG-a, dok cijene energenata već rastu i poskupljuju prijevoz, javlja Euronews.
Iako su ukupne zalihe zasad stabilne, zabrinutost raste zbog dizela i zrakoplovnog goriva, za koje Europa uvelike ovisi o uvozu iz zemalja Zaljeva. Oko 20 posto dizela u EU dolazi iz te regije.
Osigurajte zalihe plina za zimu
Europska komisija predlaže odgodu remonta rafinerija kako bi se održala proizvodnja te razmatranje biogoriva kao alternative. Upozorava se i na mogući nedostatak goriva za zračni promet tijekom ljeta.
Države su pozvane i da osiguraju dovoljne zalihe plina za zimu, bez izazivanja rasta cijena. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi velik dio svjetske nafte i LNG-a, dodatno pojačava pritisak na tržišta.
Unatoč tome, Bruxelles smatra da je trenutačna opskrba još pod kontrolom, ali upozorava na potrebu pravovremene pripreme za moguću dugotrajniju krizu.
Zalihe dovoljne za 90 dana
Zbog velike globalne potražnje, Europa se natječe s drugim tržištima, a dio LNG pošiljki već se preusmjerava prema Aziji. Cijene nafte porasle su na oko 119 dolara po barelu, uz mogućnost daljnjeg rasta.
EU raspolaže zalihama nafte za oko 90 dana te razvijenim sustavom skladištenja i kriznih planova. Međutim, Komisija naglašava važnost koordiniranog djelovanja država članica kako bi se izbjegli dodatni poremećaji na tržištu.
Jørgensen upozorava da bi nekoordinirane nacionalne mjere mogle pogoršati situaciju te poziva zemlje EU-a da djeluju zajednički i usklađeno.
