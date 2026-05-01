Ustavni stručnjak ima prijedlog kako birati ustavne suce

Gost Novog dana kod naše Nine Kljenak bio je Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci, a razgovarali su o izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.
Matija Miloš objasnio je koje su ustavne i zakonske pretpostavke za izbor sudaca Ustavnog suda u Hrvatskoj: "Za ustavnog suca može se izabrati diplomirani pravnik s barem 15 godina radnog iskustva koji je posebno istaknut u javnosti po svom znanstvenom i stručnom radu. Oko svakog kandidata se mora ostvariti dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru."
"Dva su problema"
"Kod izbora ustavnih sudaca postoje dva odvojena problema, jedan je nominacija - tko može predlagati ustavne suce, a drugi je dogovor ili izbor sudaca. Bitno je da se izaberu ljudi koji su stručni i koji će odlučivati na temelju stručnih argumenata i tumačenjem Ustava i prava, a ne na temelju političkih preferencija. Hrvatska nije jedini slučaj da stranke predlažu svoje kandidate. Problem kod nas je što je naša politika nekvalitetna, a ovo što se događa s Ustavnim sudom je samo simptom toga", dodao je.
"Politički utjecaj se ne može izbjeći"
Profesor navodi da je politički utjecaj kod izbora ustavnih sudaca prisutan i da se ne može izbjeći: "Bolje je da Sabor ima utjecaj u izboru ustavnih sudaca jer je barem jasno gdje se provodi i po kojim kriterijima. Ako se to radi u depolitiziranim tijelima, onda se skriva taj politički moment i postaje manje transparentan i to je problem. Ustavnim sudovima treba politički izbor, ali trebaju uživati legitimitet među građanima."
Komentirao je tezu premijera Andreja Plenkovića koji govori da Ustavni sud mora odgovarati volji birača odnosno snaga u Saboru: "Potpuno pogrešno. Ustavni sud mora odlučivati sukladno Ustavu i temeljiti odluke na argumentaciji. Odvojeno je pitanje treba li nominaciju kandidata razdijeliti sukladno raspodjeli snaga u Saboru."
Kako izabrati suce?
Ima prijedlog kako bi bilo najbolje odabrati ustavne suce: "U drugim državama kao što je Njemačka se dodjeljuje nominacija sukladno veličini stranaka u parlamentu. Onda je normalno da stranka koja ima više zastupnika može nominirati više sudaca, ali se nikad izbor ne provodi tako da određeni suci moraju predstavljati određene političke stranke i da Ustavni sud u svom konačno sastavu treba održavati raspodjelu stranaka u Saboru, to je pogrešno. Sugerirao bih uređenje te faze nominacije, u toj fazi bi se trebala uzeti u obzir veličina političkih stranaka, ali ni jedna od političkih stranaka, ni vladajući ni oporba, ne mogu izabrati više od polovice suda i onda se ne može govoriti o zarobljavanju institucija."
Miloš tvrdi da je problem što se oteže izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda: "Puno je veći problem što Sabor postoji samo na papiru. Ideja da institucije ne postoje nego samo borba političkih stranaka je izuzetno problematična. To što se nije do sada glasalo pokazuje lijenost i nedogovornost u obavljanju posla, to je izuzetno zabrinjavajuće.
