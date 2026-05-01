FOTO / Milanović i Plenković sreli se u Okučanima

U Okučanima se danas obilježava 31. obljetnica Vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od najvažnijih operacija Domovinskog rata, u kojoj je od pobunjenih Srba u svibnju 1995. godine oslobođena zapadna Slavonija i najavljena pobjedonosna operacija Oluja.
Oglas
Ondje se jutros okupio državni vrh, na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te premijerom Andrejem Plenkovićem, koji su se tom prilikom i pozdravili.
Središnja svečanost uz prigodan program održava se kod spomen-obilježja Kocka vedrine, gdje 51 kocka simbolizira po jednog poginulog ili od posljedica ranjavanja u „Bljesku“ umrlog hrvatskog branitelja.
Za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu u crkvi svetog Vida služit će se misa zadušnica.
Proslava pobjedničke operacije Hrvatske vojske i policije tradicionalno je počela budnicom ulicama Okučana, a uz protokolarni dio, građani će u petak moći razgledati i tradicionalni taktičko-tehnički zbor Ministarstva obrane i MUP-a te sudjelovati u cjelodnevnom programu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas