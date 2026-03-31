Trump o snimci velike eksplozije: "Je*eno ih razvaljujemo. To je potpuno uništenje"

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti te da druge zemlje mogu same ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Prije te izjave na društvenim mrežama objavio je video velikih eksplozija u blizini Isfahana, za koje je rekao da su pogodile "puno toga".
"Nećemo tamo biti još dugo. Trenutno ih totalno, je*eno razvaljujemo, to je potpuno uništenje", rekao je američki predsjednik.
"Ali nećemo morati tamo biti još dugo. Imamo još posla oko uništavanja njihove ofenzive, kakve god ofenzivne sposobnosti im preostale", dodao je u telefonskom intervjuu za The New York Post, prenosi Dnevnik.
Reagirao je i na izvještaj The Wall Street Journala koji navodi da je spreman završiti rat bez ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.
"Puno su razumniji nego prije, puno razumniji"
"Iskreno, ne razmišljam o tome. Moja jedina funkcija bila je osigurati da oni nemaju nuklearno oružje. Neće imati nuklearno oružje. Kad mi odemo, tjesnac će se automatski otvoriti", ustvrdio je Tump.
Nije htio otkriti što su točno noćni zračni napadi pogodili u blizini Isfahana, ali je rekao da ga je iznenadila veličina eksplozije koja, prema njegovim riječima, pokazuje značajnu količinu eksploziva na terenu.
"Radije ne bih rekao, ali uskoro ćete saznati. Bile su prilično velike, zar ne? Izaći će to na vidjelo, ali to je bilo samo još jedno od njihovih 'divnih' područja s kojim smo se pozabavili", rekao je amekrički predsjednik.
"To je bilo nešto posebno. To je bilo nešto posebno. To su stvari koje smo raznijeli. To je bila prava eksplozija. Bilo je zapravo veće nego što smo mislili, što znači da su imali puno toga. Mi im oduzimamo nuklearne sposobnosti i postigli smo promjenu režima. Znate, sada imamo posla s potpuno drukčijom skupinom ljudi, i oni su puno razumniji nego prije, puno razumniji. I to je prava promjena režima", zaključio je Trump.
Pročitajte još
