Inflacija u travnju skočila na 5,8 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjen, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,8%, a u odnosu na ožujak 2026. (na mjesečnoj razini) za 1,5%, objavio je Državni zavod za statistiku.
Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 17,5%, za Usluge 8,2%, za Hranu, piće i duhan 3,5%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -0,6%.
Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Energija, za 4,9%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 1,7%, te Usluge, za 1,2%. Istodobno su, prema prvoj procjeni, cijene Hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,4%, a u odnosu na ožujak 2026. (na mjesečnoj razini) za 1,4%.
Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za travanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.
Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za travanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 15. svibnja 2026.
