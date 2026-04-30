Inflacija u travnju skočila na 5,8 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjen, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,8%, a u odnosu na ožujak 2026. (na mjesečnoj razini) za 1,5%, objavio je Državni zavod za statistiku.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 17,5%, za Usluge 8,2%, za Hranu, piće i duhan 3,5%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -0,6%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Energija, za 4,9%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 1,7%, te Usluge, za 1,2%. Istodobno su, prema prvoj procjeni, cijene Hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,4%, a u odnosu na ožujak 2026. (na mjesečnoj razini) za 1,4%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za travanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za travanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 15. svibnja 2026.