Oglas

MOTO BUDNICA

FOTO / Tisuće motociklista i ove godine "budilo" građane Bjelovara i okolice

author
Hina
|
01. svi. 2026. 09:03
Moto budnica
Damir Spehar/PIXSELL

Tradicionalna bjelovarska Moto budnica okupila je na Međunarodni praznik rada oko 2000 motorista iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva koji su u ranim jutarnjim satima prošli kroz 60 gradskih ulica.

Oglas

Okupljanje je započelo u četiri sata ujutro na parkiralištu kod Dvorane europskih prvaka, a kolona je krenula u pet sati. Prema procjenama organizatora, u budnici je sudjelovalo oko 2000 motorista.

Sudionici Moto budnice provezli su se i prigradskim naseljima, a po završetku im je pripremljena prigodna okrjepa.

Zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je uoči manifestacije da Bjelovar na budnicu gleda s ponosom.

+ 1
Pogledajte Galeriju

"Dolaze motoristi ne samo iz našeg kraja, nego i iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Posebno nas veseli činjenica da tijekom svih godina održavanja nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident, što potvrđuje kvalitetnu organizaciju i suradnju s policijom", rekao je Brajdić.

Manifestacija, koja seže u 1920. godinu, zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Organizira je Moto klub Bjelovar uz potporu Grada Bjelovara i policije.

Program obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Bjelovaru nastavlja se polaganjem lovorova vijenca u povodu obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak, kulturno-umjetničkim programom te tradicionalnom podjelom graha.

Teme
bjelovar moto budnica motociklisti povorka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ