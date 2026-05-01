MOTO BUDNICA
FOTO / Tisuće motociklista i ove godine "budilo" građane Bjelovara i okolice
Tradicionalna bjelovarska Moto budnica okupila je na Međunarodni praznik rada oko 2000 motorista iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva koji su u ranim jutarnjim satima prošli kroz 60 gradskih ulica.
Okupljanje je započelo u četiri sata ujutro na parkiralištu kod Dvorane europskih prvaka, a kolona je krenula u pet sati. Prema procjenama organizatora, u budnici je sudjelovalo oko 2000 motorista.
Sudionici Moto budnice provezli su se i prigradskim naseljima, a po završetku im je pripremljena prigodna okrjepa.
Zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je uoči manifestacije da Bjelovar na budnicu gleda s ponosom.
"Dolaze motoristi ne samo iz našeg kraja, nego i iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Posebno nas veseli činjenica da tijekom svih godina održavanja nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident, što potvrđuje kvalitetnu organizaciju i suradnju s policijom", rekao je Brajdić.
Manifestacija, koja seže u 1920. godinu, zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.
Organizira je Moto klub Bjelovar uz potporu Grada Bjelovara i policije.
Program obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Bjelovaru nastavlja se polaganjem lovorova vijenca u povodu obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak, kulturno-umjetničkim programom te tradicionalnom podjelom graha.
