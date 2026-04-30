U maksimirskom jezeru pronađeno tijelo, policija na terenu

Zagrebačka policija izjavila je za N1 da su jutros dobili dojavu o tijelu pronađenom u jezeru u Maksimiru.

Odmah su izašli na teren.

Pored policije, na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su izvukli tijelo iz jezera.

Identitet osobe zasad nije poznat, a više informacija bit će objavljeno nakon očevida.

Prema pisanju medija, riječ tijelu starije muške osobe.