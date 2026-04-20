FOTO, VIDEO / Trump će razmotriti ukidanje američke blokade? "Iran preispituje povlačenje iz pregovora"

Iran je uzvratio nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom u Hormuškom tjesnacu. Napad dolazi svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da šalje svoj tim u Islamabad radi mogućih razgovora s Iranom. Međutim, iranski izvor navodi da se Teheran neće pojaviti na pregovorima dok SAD ne ukine blokadu.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje traje te predstavlja ključni dio pregovora između SAD-a i Irana. No tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka.
15:31
prije 0 min.
Papa Lav ponovno kritizirao tirane
Papa Lav XIV. izrazio je trećeg dana posjeta Angoli, žaljenje što tirani izrabljuju ljude, tijekom putovanja na istok te zemlje na jugu Afrike, koju pogađaju duboke nejednakosti unatoč obilju njezinih prirodnih resursa.
Uz pjesmu i povike radosti, američki je Papa s oduševljenjem dočekan u Saurimu, udaljenom više od 800 kilometara od glavnoga grada Luande, sjedištu pokrajine Lunda Sul, zabačene regije na granici s dijamantnim područjima sjeveroistoka.
U tom području pogođenim endemskim siromaštvom i ekološkim posljedicama rudarenja – što je osudio odmah po dolasku u zemlju - Lav XIV. uputio je novu poruku snažnog društvenog značenja.
"Danas vidimo kako nasilnici guše ljudske čežnje, tirani ih izrabljuju, a bogatstvo ih zavarava", požalio se Papa na portugalskom jeziku u homiliji tijekom velike mise na otvorenom.
Nakon Alžira i Kameruna, ovo je treći put da Papa koristi riječ „tiranin” tijekom 11-dnevne maratonske turneje po Africi, tijekom koje je govorio oštrije, dok je inače suzdržaniji.
"Kada nepravda iskvari srca, kruh svih postaje posjed nekolicine", oštro je poručio pred 40.000 vjernika, kojima se prema lokalnim vlastima pridružilo još 20.000 ljudi u okolnim područjima.
Nešto ranije, na tropskoj vrućini i okružen brojnim zaštitarima, Sveti se Otac ponovno družio s mnoštvom u papamobilu na ulicama grada od oko 220.000 stanovnika, gdje Katolička Crkva pokušava nadoknaditi nedostatke javne infrastrukture.
U nedjelju, tijekom velike mise u blizini Luande pred 100.000 vjernika, 70-godišnji Papa već je pozvao na "iskorjenjivanje pošasti korupcije" kroz "novu kulturu pravde i dijeljenja".
Bogata značajnim prirodnim resursima - naftom, plinom, dijamantima i rudama - Angola većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom tih sirovina.
To bogatstvo, međutim, uglavnom koristi političkoj i gospodarskoj eliti te stranim tvrtkama, dok su koristi ograničene za većinu stanovništva, od kojeg oko jedne trećine živi ispod međunarodne granice siromaštva od 2,15 dolara dnevno, prema podacima Svjetske banke.
"Blagoslov"
Sredinom prijepodneva, poglavar 1,4 milijarde katolika posjetio je ustanovu koja udomljuje šezdesetak socijalno ugroženih starijih osoba koje su napustile njihove obitelji ili su bile žrtve nasilja.
Tamo su ga dočekale oduševljene pjesme korisnika, odjevenih u šarenu odjeću i mašući bijelim šalovima, nakon što su ga pozdravile stotine ljudi okupljenih uz ceste, među kojima je bilo i mnogo djece.
"Vaša prisutnost u ovom domu Božji je blagoslov", rekao je Papi Antonio Joaquin (72), koji je pred njim svjedočio o obiteljskom nasilju koje su nad njim provodili članovi njegove obitelji.
Oko 44 posto stanovništva, odnosno otprilike 15 milijuna Angolaca, izjašnjava se kao katolici, prema popisu stanovništva iz 2024. godine. Angola je 2002. godine izišla iscrpljena iz smrtonosnog građanskog rata koji je izbio neposredno nakon proglašenja neovisnosti.
U ponedjeljak poslijepodne, Lav XIV. vratit će se u Luandu na susret s biskupima, svećenicima i redovnicima u župi Gospe Fatimske s kojima će razgovarati o izazovima angolske Crkve, koja se suočava s nedostatkom sredstava i sve većim utjecajem evangeličkih crkava.
Nakon Ivana Pavla II. (1978. – 2005.) 1992. godine i Benedikta XVI. (2005. – 2013.) 2009. godine, Lav XIV. je treći papa koji je posjetio ovu zemlju, koja je kasno stekla neovisnost od portugalske kolonijalne vlasti, 1975. godine.
Njegova afrička turneja, putovanje od 18.000 km započeto u Alžiru i nastavljeno u Kamerunu, završit će u Ekvatorskoj Gvineji od 21. do 23. travnja.
15:23
prije 8 min.
Pakistanski ministar unutarnjih poslova kaže da je sve "potpuno sigurno” za sljedeću rundu pregovora
Pakistanski savezni ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi sastao se s iranskim veleposlanikom Rezom Amirijem Moghadamom kako bi razmotrili pripreme za drugu fazu pregovora u Islamabadu, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.
Iako Iran još nije potvrdio sudjelovanje u novim pregovorima, Naqvi kaže da su pripreme dovršene, uz „potpunu sigurnost” za gostujuće delegacije. Također je upoznao veleposlanika sa svojim nedavnim posjetom Iranu.
Ministar ističe da je pregovoreno rješenje između SAD-a i Irana ključno za trajnu regionalnu stabilnost, piše BBC.
Prema navodima ministarstva, Moghadam je pozdravio „pozitivnu i konstruktivnu ulogu” Pakistana u naporima za smanjenje napetosti.
Sastanku su prisustvovali visoki dužnosnici iz Islamabada, uključujući glavnog povjerenika, glavnog inspektora policije i zamjenika povjerenika.
15:14
prije 17 min.
Izvor: Iran preispituje svoje povlačenje iz predložene druge runde izravnih mirovnih pregovora
Iran preispituje svoje povlačenje iz predložene druge runde izravnih mirovnih pregovora sa SAD-om, rekao je za Reuters visoki iranski dužnosnik, a javlja Sky News.
Izvor je pohvalio „pozitivne” napore Pakistana u pokušajima da se okonča američka pomorska blokada brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih voda, izvijestila je novinska agencija.
To bi osiguralo da Iran može sudjelovati u sljedećoj rundi pregovora, pri čemu Teheran sada „pozitivno razmatra svoje sudjelovanje u mirovnim pregovorima”, rekao je dužnosnik.
Međutim, dodao je da konačna odluka još nije donesena.
15:08
prije 23 min.
Najmanje 6 američkih vojnih zrakoplova sletjelo u zračnu bazu u Pakistanu
Podaci o praćenju letova pokazuju da je najmanje šest zrakoplova američke vlade, koji su prevozili komunikacijsku opremu, podršku za motoriziranu pratnju i dodatnu opremu, sletjelo u zrakoplovnu bazu pakistanskog ratnog zrakoplovstva Nur Khan u Rawalpindiju — glavnu VIP ulaznu točku za Islamabad — te su potom odletjeli natrag prije očekivanog dolaska američke delegacije, javlja Al Jazeera.
Najmanje dva od tih zrakoplova sletjela su danas, dok su preostala četiri sletjela tijekom proteklih 48 sati.
15:01
prije 31 min.
Kako su se razvijali američko-iranski mirovni pregovori od početka primirja
Dvotjedni rok trenutačnog primirja između SAD-a i Irana brzo se približava kraju.
Pregovori održani između dužnosnika u Islamabadu ranije ovog mjeseca završili su bez ikakvog puta prema konačnom završetku sukoba, a postoje i proturječne informacije o tome hoće li se novi pregovori održati ovog tjedna, pri čemu se očekuje dolazak američke delegacije u Pakistan u narednim danima.
Evo pregleda događaja vezanih uz pregovore od objave primirja:
- Sedmi travnja: Američki predsjednik Donald Trump upozorava da će “čitava civilizacija umrijeti večeras” ako Iran ne pristane okončati rat i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Nekoliko sati kasnije objavljeno je dvotjedno primirje između Teherana i Washingtona.
- Osmi travnja: Pakistanski premijer Shehbaz Sharif kaže da su “zabilježena kršenja primirja na nekoliko mjesta u zoni sukoba” koja “narušavaju duh mirovnog procesa.”
- Jedanaesti travnja: Američki i iranski dužnosnici sastaju se na izravnim pregovorima u Islamabadu u Pakistanu, koji traju 21 sat.
- Dvanaesti travnja: Američki potpredsjednik JD Vance objavljuje da strane “nisu postigle dogovor”, ponajviše zbog iranskog odbijanja da odustane od svog nuklearnog programa. Vođa iranskog pregovaračkog tima, Mohammad Bagher Ghalibaf, kaže da SAD nije uspio zadobiti povjerenje iranske strane. Kasnije tog dana Trump izjavljuje da se primirje i dalje “dobro održava.”
- Trinaesti travnja: SAD uvodi blokadu iranskih luka, dok američki dužnosnik za CNN kaže da su SAD i Iran i dalje u pregovorima. Trump također poručuje da, ako se ne postigne dogovor do kraja primirja, “neće biti ugodno” za Iran.
- Sedamnaesti travnja: Nakon što Iran kaže da će ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao odgovor na zasebno primirje između Izraela i Libanona, Trump poručuje da će blokada iranskih luka ostati na snazi dok se ne postigne konačni sporazum o okončanju rata. Iran kaže da će ponovno zatvoriti tjesnac ako se blokada nastavi.
- Osamnaesti travnja: Iran objavljuje da ponovno zatvara Hormuški tjesnac, optužujući SAD za “kršenje povjerenja.” Trump kaže da se pregovori nastavljaju, ali izražava frustraciju, navodeći da je Iran “postao pomalo lukav” ponovnim zatvaranjem tjesnaca. Ghalibaf u intervjuu za državnu televiziju kaže da su SAD i Iran “još uvijek daleko od konačnog sporazuma.”
- Devetnaesti travnja: Trump kaže da će američki predstavnici otputovati u Islamabad u Pakistanu na drugi krug pregovora s Iranom. Iranski izvori upoznati s pregovorima za CNN navode da će i delegacija Teherana otputovati u Pakistan, iako iranski državni mediji izvještavaju da prisutnost Irana u Islamabadu nije potvrđena.
- Dvadeseti travnja: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei kaže da “zasad” nemaju “planove za sljedeći krug pregovora”, dodajući: “Ne vjerujemo u rokove ni ultimatume kada je riječ o zaštiti nacionalnih interesa Irana.”
14:47
prije 44 min.
Glasnogovornik iranskog MVP-a: Iran „nije optimističan” u vezi odnosa sa SAD-om
Iran „zasigurno nije optimističan” u vezi svojih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je „realističan”, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, javlja BBC.
„U mjeri u kojoj se može reći da postoji određena razina pesimizma... to je u potpunosti razumno”, rekao je Esmaeil Baghaei na konferenciji za novinare u Iranu.
„Biti pesimističan prema neprijatelju isto je što i biti mudar.”
Njegove izjave dolaze u trenutku kada SAD šalje izaslanstvo u Pakistan na nove razgovore, dok Iran još nije potvrdio hoće li sudjelovati.
14:45
prije 46 min.
Tijelo francuskog vojnika poginulog u Libanonu vraćeno kući
Nove fotografije prikazuju repatrijaciju francuskog mirovnjaka koji je poginuo u Libanonu prošlog vikenda.
Narednik Florian Montorio poginuo je dok je raščišćavao cestu u južnom Libanonu. I Francuska i UNIFIL (mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu) za napad su okrivili Hezbollah.
Šef misije i zapovjednik UNIFIL-a, Diodato Abagnara, također je odao počast kod Montorijeva lijesa.
14:42
prije 49 min.
Što do sada znamo o zapljeni broda u Hormuzu? Iran tvrdi da je riječ o "piratstvu"
Američka vojska zaplijenila je iranski kontejnerski brod u blizini Perzijskog zaljeva u ranim satima ponedjeljka, čime su dodatno porasle napetosti, samo nekoliko sati prije nego što Washington planira poslati pregovarače u Pakistan na razgovore s ciljem okončanja rata.
Više čitajte OVDJE.
14:22
prije 1 h
Hezbollahov dužnosnik: Izrael proveo razaranja u 39 sela na jugu Libanona od prekida vatre
Izraelske snage provele su različite razine razaranja u 39 sela na jugu Libanona od prekida vatre prošlog tjedna, izjavio je visoki političar povezan s Hezbollahom.
Ali Hassan Khalil, bliski suradnik predsjednika libanonskog parlamenta Nabiha Berrija, rekao je da su snažne eksplozije koje su izvele izraelske snage uništile civilne domove na jugu te da to predstavlja “jasan ratni zločin”, javlja Al Jazeera.
Izraelska vojska tvrdi da napada infrastrukturu Hezbollaha na jugu.
14:16
prije 1 h
Iranski predsjednik: Treba priznati da nastavak sukoba ne koristi nikome
Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan izjavio je da Iran mora što prije okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom kako bi se mogao usredotočiti na važniji zadatak – obnovu zemlje, piše CNN.
Na nizu sastanaka s javnim službenicima u Teheranu, Pezeškijan je rekao da državno vodstvo mora biti iskreno kako bi sačuvalo povjerenje građana.
Zauzimajući umjereniji ton od drugih u vrhu režima, Pezeškijan je rekao da, iako Iran mora pružiti otpor „pretjeranim zahtjevima“, treba priznati da nastavak sukoba ne koristi nikome – „ni nama, ni drugoj strani, ni budućnosti regije ili nadolazećih generacija“.
Na drugom sastanku rekao je da se „mora iskoristiti svaki razuman i diplomatski put kako bi se smanjile napetosti“.
„Nakon završetka neprijateljstava, zemlja će se suočiti s izazovima obnove, osiguravanja financijskih sredstava i kontrole tržišta“, rekao je vatrogascima u glavnom gradu, prema iranskim medijima.
Pezeškijan se smatra umjerenijim od drugih članova vodstva koji imaju dugogodišnje veze s Islamskom revolucionarnom gardom. No, nema izravnu ulogu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama niti konačnu riječ u odlukama o okončanju sukoba.
Tijekom posjeta Ministarstvu pravosuđa, Pezeškijan je rekao da, iako su neki problemi uzrokovani sukobom ublaženi, potrebne su reforme.
„Građani moraju biti informirani o stvarnosti u zemlji. Davanje netočnih informacija ili nerealnih obećanja ne samo da ne pomaže u rješavanju problema, nego će i oslabiti povjerenje javnosti“, rekao je.
Dodao je da jedinstvo Irana zahtijeva „iskrenost u govoru, transparentnost u djelovanju i jačanje povjerenja javnosti“.
