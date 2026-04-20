SUDJELOVALO VIŠE VOZILA

Teška prometna nesreća kod Ogulina: Poginula jedna osoba

N1 Info
20. tra. 2026. 16:13
PU splitsko-dalmatinska

U teškoj prometnoj nesreći koja se oko 13:47 sati dogodila na autocesti A1, na 82. kilometru kod Ogulina, u smjeru juga, poginula je jedna osoba.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala četiri osobna automobila, a više osoba zatražilo je liječničku pomoć. Težina njihovih ozljeda zasad nije službeno potvrđena. Očevid na mjestu događaja vodi dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, koji će utvrditi sve okolnosti ove teške prometne nesreće.

Unatoč nesreći, promet na toj dionici autoceste nije u potpunosti obustavljen. Vozila se preusmjeravaju na preticajnu traku te zasad nema većih zastoja ni gužvi.

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače na oprez, navodeći kako se zbog prometnih nesreća vozi usporeno na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin, na 86. kilometru u smjeru Zagreba te na 82. kilometru u smjeru Dubrovnika.

Više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskog očevida.

