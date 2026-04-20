Afera "Po babi i stričevima": Bivši bliski suradnik "utopio" Horvata
Svjedočenjem bivšeg državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva Damira Kaufmana, koji je kazao da je upozoravao kako se potpore ne mogu dijeliti mimo redoslijeda, na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje četvorici nekadašnjih ministara u aferi 'Po babi i po stričevima'.
Svjedočeći na okolnost davanja potpora, Kaufman je istaknuo da je predlagao kako se novac morao dijeliti po redu, a ne nasumičnim odabirom. Dodao je i kako je bio pripremio novi natječaj za dodjelu sredstava, ali da ne zna kakva je na kraju bila odluka o njegovom prijedlogu.
Odvjetnica Višnja Drenski Lasan, braniteljica prvookrivljenog bivšeg ministra Darka Horvata, ocijenila je komentirajući Kaufmanovo svjedočenje da je "praktički nemoguće zaboraviti toliko količinu podataka".
"On se ne sjeća tko je bio na čelu koje uprave, tko je što trebao raditi, a s druge strane, tvrdi za sebe da je bio pozivan u kabinet ministra kako bi ga savjetovao, ali da nije poznavao tematiku na temelju koje bi nekoga trebao savjetovati. Pitam kolika je kompetencija takvog svjedoka", kazala je nakon ročišta Drenski Lasan.
Za što Uskok tereti Horvata i još trojicu bivših ministara?
Uz Kaufmana, u ponedjeljak su svjedočili poduzetnik Ivan Kos, čije su dvije tvrtke dobile potporu na spornom natječaju te načelnik Kotoribe Dario Friščić koji je surađivao s Kosovim tvrtkama.
Kos je na sudu rekao da je u razgovoru s Horvatom, za kojeg je naveo da ga poznaje godinama, istaknuo kako nije želio da u natječaju za potpore bude bilo kakvih nepravilnosti, na što mu je bivši ministar poručio da "ne brine".
Friščić je u svojem iskazu rekao da je s Kosom razgovarao oko javljanja na natječaj te kako ne zna je li potonji o tome razgovarao s Horvatom, dodajući da su Kos i sada već bivši ministar stranačke kolege.
Uz Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović i nekadašnji potpredsjednik vlade Boris Milošević.
Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića Za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Josipa Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.
Postupak razdvojen nakon priznanja Horvatove pomoćnice
Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.
Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.
Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.
Prvi ministri pod istragom dok su bili u vladi
Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.
Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.
Nakon pokretanja istrage 2022. godine Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.
