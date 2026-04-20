Plenković: Cilj su zajamčena mjesta u vrtićima za svu djecu i jednosmjenska nastava u svim osnovnim školama

Nova razvojna faza Senja rezultat je suradnje i sinergije Senja, Ličko-senjske županije i Vlade, istaknuo je premijer Andrej Plenković na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Senja, koja je održana u ponedjeljak u kuli Nehaj u povodu blagdana Svetog Jurja, zaštitnika grada.
Oglas
Plenković je ustvrdio kako je među najuspješnijim politikama Vlade ravnomjerni regionalni razvoj, pri čemu se odvija aktivan i otvoren dijalog Vlade, županija i gradova. Podsjetio je da će se o novom zakonu o regionalnom razvoju raspravljati u utorak u Saboru.
U tijeku je ciklus ulaganja od 3,2 milijarde u sustav obrazovanja, od dječjih vrtića, škola i školskih dvorana do visokog obrazovanja na razini cijele zemlje. Cilj je da sva djeca imaju zajamčeno mjesto u dječjem vrtiću, te da za 3,5 godine jednosmjenska nastava bude uvedena u sve osnovne škole, rekao je.
U 10 godina ove Vlade proračun ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih povećao se za gotovo tri puta, a Hrvatska sad izdvaja pet posto BDP-a za obrazovanje, naglasio je Plenković.
Medved najavio početak radova na veteranskom centru
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je da su stvoreni svi preduvjeti za početak uređivanja veteranskog centra u palači Ožegovićianum u središtu grada.
Centar će djelovati na 5500 četvornih metara, a godišnje će moći primiti 1400 korisnika, najavio je Medved. Procijenjena vrijednost je 18,5 milijuna eura, a 85 posto troškova financirat će se iz europskog fonda za regionalni razvoj.
Gradonačelnik: Konačno više nismo marginalizirani
Gradonačelnik Senja Željko Tomljanović ustvrdio je kako nakon dugo godina Senj više nije marginaliziran, i to zahvaljujući politici Vlade koja podržava gradske projekte, a dva ključna projekta su veteranski centar i dom za starije i nemoćne osobe.
Dobitnici godišnjih nagrada Grada Senja su dobrovoljni darivatelji krvi Jasmin Mujaković i Renato Švegar, Dubravka Glavaš za doprinos očuvanju i valorizaciji glazbeno-amaterskog stvaralaštva i Mislav Krmpotić za izniman doprinos sportu te promociji Grada Senjana nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Milanu Prpiću–Ropeti je postumno dodijeljena Nagrada za životno djelo, za izgradnju cjelokupne infrastrukture nogometnog igrališta te utemeljenje NK Bunjevac Gavran.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas