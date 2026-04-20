oblikuju jezik rata
Rat u Iranu: Deset često korištenih pojmova i njihova značenja koje morati znati
Gotovo dva mjeseca od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, sukob je odnio tisuće života i poremetio glavne energetske tokove. U središtu krize nalazi se Hormuški tjesnac, ključna pomorska točka kroz koju inače prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom, a koji je tijekom sukoba više puta bio ograničen ili pod prijetnjom zatvaranja od strane Irana i SAD-a.
Tijekom rata, mnoge riječi i pojmovi koji dominiraju naslovnicama imaju dublja povijesna, religijska ili politička značenja. Al Jazeera je izdvojila deset ključnih pojmova koji oblikuju jezik rata i njihova značenja:
Hormuz
Hormuški tjesnac je uski morski prolaz između Irana i Omana koji povezuje Perzijski zaljev s Arapskim morem. Jedan je od strateški najvažnijih pomorskih putova na svijetu. Od početka rata pristup tjesnacu bio je znatno ograničen, uz razdoblja djelomičnog ili gotovo potpunog zatvaranja.
Podrijetlo imena Hormuz nije sasvim jasno, no najčešće se povezuje sa srednjoperzijskim oblikom imena „Ahura Mazda“, vrhovnog božanstva u zoroastrizmu, što znači „Mudri gospodar“. Ta veza može datirati još iz sasanidskog razdoblja ili ranijih faza perzijskog jezika.
Manje prihvaćene teorije sugeriraju druga podrijetla, uključujući kombinaciju perzijskih riječi „hur“ (stajaća voda ili močvara) i „mogh“ (datulja), što bi značilo „mjesto datulja“, ili moguću vezu s grčkom riječju „hormos“ koja znači „uvala“ ili „zaljev“. Povijesno gledano, Kraljevstvo Hormuz bilo je bogato pomorsko kraljevstvo u srednjem vijeku, s utjecajem koji se protezao prema zapadu, sve do Bahreina.
Shahed
Shahed dronovi su iranski jeftini „lutajući projektili“, često opisivani kao „kamikaza dronovi“ – bespilotne letjelice koje nose eksploziv i oslanjaju se na relativno jednostavne, niskotehnološke komponente. Iran ih koristi od početka rata za napade na Izrael i zemlje Zaljeva. Obično lete na malim visinama i lansiraju se u velikim skupinama kako bi preopteretili protuzračnu obranu.
Riječ „Shahed“ dolazi iz arapskog jezika i znači „svjedok“. Iako je arapskog podrijetla, u potpunosti je integrirana i u perzijski jezik (farsi), s istim značenjem.
Tomahawk
Izvorno, riječ „tomahawk“ označavala je svestranu jednoručnu sjekiru koju su koristili domorodački narodi Sjeverne Amerike za lov, obradu drva i borbu. Pojam potječe iz algonkinskih jezika (npr. powhatan „tamahaac“) i znači „alat za rezanje“.
U modernoj vojnoj uporabi odnosi se na krstareću raketu Tomahawk, dalekometnu i vrlo preciznu raketu razvijenu u SAD-u, sposobnu pogoditi ciljeve udaljene više od tisuću milja. Organizacije za ljudska prava sugeriraju da je Tomahawk raketa vjerojatno pogodila školu u Minabu u ranoj fazi rata, pri čemu je poginulo gotovo 170 djece.
Minab
Minab, gdje se nalazi škola „Shajareh Tayyebeh“ („Dobro stablo“), poznat je po plodnom poljoprivrednom krajoliku i često se opisuje kao „oaza“. Smješten blizu Hormuškog tjesnaca, grad je posebno poznat po agrumima i datuljama.
Podrijetlo imena „Minab“ nije sigurno, ali se često povezuje s perzijskim izrazima koji znače „plava voda“ ili „bistra voda“, što može odražavati povijesnu povezanost s plodnošću i izvorima vode. Neki izvori ga povezuju s „Qalʿa-ye Minā“ („Mina tvrđava“), gdje „mina“ može značiti „plavo“ ili „emajl“, pa se prevodi i kao „Plava tvrđava“, iako je to nesigurno.
Bab al-Mandeb
Bab el-Mandeb, doslovno „Vrata suza“ ili „Vrata žalosti“, uski je prolaz koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom. Nalazi se između Jemena i Džibutija i predstavlja jedini južni ulaz u Crveno more iz Indijskog oceana, povezan sa Sueskim kanalom i ključan za trgovinu između Azije i Europe.
Od početka rata, Hutiji su više puta prijetili zatvaranjem tog prolaza, naglašavajući njegovu važnost za globalnu trgovinu.
Epic (Fury)
Operacija „Epic Fury“ naziv je američke vojne kampanje protiv Irana, pokrenute 28. veljače. Riječ „epic“ dolazi iz starogrčkog „epos“, što znači „riječ“, „priča“ ili „kazivanje“, a kasnije je dobila značenje „veličanstven“ ili „herojski“.
„Fury“ dolazi iz latinskog „furia“, što znači „bijes“ ili „ludilo“, a u rimskoj mitologiji odnosi se na osvetničke božice. Zajedno, „Epic Fury“ znači „herojski bijes“ ili „bijes epskih razmjera“.
Ayatollah
Ajatolah je visoki vjerski naslov u šiitskom islamu, dodjeljuje se učenim teolozima specijaliziranima za islamsko pravo i teologiju. Dolazi od arapskih riječi „ayah“ (znak) i „Allah“ (Bog), što znači „Božji znak“. Ajatolasi imaju ključnu ulogu u Iranu, posebno nakon Islamske revolucije.
Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, ubijen je 28. veljače, a naslijedio ga je njegov sin Mojtaba Hamenei.
Kharg
Otok Kharg je mali otok u Perzijskom zaljevu i glavni iranski izvozni terminal za naftu. Podrijetlo imena nije jasno, ali se pretpostavlja da dolazi iz starijih iranskih jezika i možda znači „toplo mjesto“.
Otok je bio teško bombardiran tijekom iransko-iračkog rata, a u ožujku je bio meta velikih američkih zračnih napada.
Kafir
Riječ „kafir“ postala je aktualna nakon što je američki ministar obrane fotografiran s arapskom tetovažom. Najčešće se prevodi kao „nevjernik“, ali doslovno znači „onaj koji prikriva istinu“. Dolazi od arapskog korijena k-f-r, što znači „pokriti“ ili „sakriti“.
Pojam se više puta pojavljuje u Kuranu.
Khatam Al Anbiya
Središnje zapovjedništvo iranske Revolucionarne garde nosi ime „Khatam al-Anbiya“, što znači „Pečat proroka“. Naziv dolazi od riječi „khatam“ (pečat) i „al-anbiya“ (proroci).
Izraz se pojavljuje u Kuranu i odnosi se na proroka Muhameda kao posljednjeg proroka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare