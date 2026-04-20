Rat u Iranu: Deset često korištenih pojmova i njihova značenja koje morati znati

Podrijetlo imena „Minab“ nije sigurno, ali se često povezuje s perzijskim izrazima koji znače „plava voda“ ili „bistra voda“, što može odražavati povijesnu povezanost s plodnošću i izvorima vode. Neki izvori ga povezuju s „Qalʿa-ye Minā“ („Mina tvrđava“), gdje „mina“ može značiti „plavo“ ili „emajl“, pa se prevodi i kao „Plava tvrđava“, iako je to nesigurno.