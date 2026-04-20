UBRZANI NAPREDAK
Roboti prvi put u povijesti otrčali maraton brže od ljudi: Lako su oborili svjetski rekord
Već mogu nositi namirnice, kuhati i čistiti. Sada mogu i trčati, i pobjeđivati na polumaratonima.
U prizoru kakav dosad nije viđen na cilju utrke duge 21,1 kilometar, roboti su u Pekingu prvi put kroz cilj prošli prije ljudi. I to bez ijedne kapi znoja.
Dok su se stvarni, živi trkači rušili na tlo, crvenih lica, omotani u srebrne termo-deke i maštajući o obilnom obroku, humanoidni roboti ostali su uspravni i neokrznuti. Neki su djelovali čak i pomalo nezainteresirano, razmjenjujući poglede kao da poručuju: "Idemo još jednom?"
Brži od svjetskog rekorda
Stroj koji je pobijedio u Pekingu nadmašio je i svjetski rekord u muškoj konkurenciji, postavljen prošlog mjeseca.
Robot Lightning, koji proizvodi kineski proizvođač pametnih telefona Honor, završio je polumaraton za 50 minuta i 26 sekundi, objavljeno je na WeChatu Pekinške ekonomsko-tehnološke razvojne zone, poznate kao E-Town, odakle je utrka i startala.
To je nekoliko minuta brže od aktualnog svjetskog rekorda u muškoj konkurenciji, koji drži Ugandanac Jacob Kiplimo, s vremenom 57 minuta i 20 sekundi, ostvarenim u ožujku u Lisabonu.
Ovaj rezultat predstavlja velik napredak u odnosu na prošlogodišnje, prvo izdanje utrke, kada je pobjednički robot utrku završio za 2 sata, 40 minuta i 42 sekunde, više nego dvostruko sporije od pobjednika među ljudima. Većina robota tada nije uspjela ni završiti utrku.
Ove godine nekoliko robota bilo je brže od profesionalnih atletičara, a gotovo polovica njih utrku je odradila autonomno, bez daljinskog upravljanja. Humanoidni roboti i 12.000 trkača trčali su u paralelnim stazama kako bi se izbjegli sudari.
Roboti kompanije Honor, koja je nastala iz Huaweija, osvojili su sva tri mjesta na postolju, svi su se kretali autonomno i postavili vremena bolja od svjetskog rekorda.
Masovna primjena robota još će potrajati
Du Xiaodi, inženjer u pobjedničkom timu, rekao je da se Lightning razvijao godinu dana. Robot je opremljen nogama duljine između 90 i 95 centimetara, kako bi oponašao najbolje svjetske trkače, a koristi i tehnologiju tekućinskog hlađenja prilagođenu iz pametnih telefona.
Du ističe kako je sektor još uvijek u ranoj fazi razvoja, ali vjeruje da će humanoidni roboti s vremenom transformirati brojne industrije, uključujući proizvodnju. "Brže trčanje možda na prvi pogled ne djeluje važno, ali omogućuje prijenos tehnologije, primjerice u području pouzdanosti konstrukcije i hlađenja, što se kasnije može primijeniti u industriji", rekao je.
Masovna primjena robota još će potrajati, no publika je već impresionirana. Sun Zhigang, koji je utrku pratio i prošle godine, ovoga je puta došao sa sinom.
"Ove godine vidim goleme promjene", rekao je Sun, prenosi Guardian. "Prvi put su roboti nadmašili ljude, i to je nešto što nikad nisam mogao zamisliti."
Wang Wen, koji je utrku pratio s obitelji, smatra da su roboti preuzeli velik dio pažnje s ljudskih natjecatelja. "Brzina robota daleko nadmašuje ljudsku", rekao je. "Ovo bi mogao biti znak dolaska nove ere."
Za ljude koji su mjesecima trenirali za nadolazeći Londonski maraton sljedeće nedjelje, iznenadna pojava robotske konkurencije mogla bi djelovati obeshrabrujuće.
Ipak, postoji i mala utjeha u činjenici da uspjeh robota u Pekingu nije prošao bez poteškoća, jedan se srušio već na startu, dok je drugi udario u zaštitnu ogradu.
