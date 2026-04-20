Magyar pozvao mađarskog predsjednika i najviše suce da daju ostavku: 31. svibnja vam je zadnji rok!

Pobjednik mađarskih izbora Peter ⁠Magyar ponovno je u ponedjeljak pozvao predsjednika Tamasa ​Sulyoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana i najviše suce u zemlji da do 31. svibnja daju ostavku ili će biti smijenjeni.

"Očekujemo ostavku Orbanovih lutki na koncu", rekao je ⁠Peter Magyar na konferenciji za novinare.

"31. svibnja je zadnji rok da daju ostavku. Nakon toga ćemo iskoristiti mandat i zakonske mogućnosti da ih smijenimo", dodao je.

Magyar je također objavio prijedloge za nove ministre.

Kazao je da za ministra financija predlaže ⁠Andrasa ​Karmana, ​za ministricu vanjskih poslova Anitu Orban i za ministra gospodarstva i energetike Ištvana Kapitanija.

Sve nominacije su u skladu s očekivanjima.

Dodao je da bi vlada mogla preuzeti vlast iza 11. svibnja nakon što položi prisegu na konstituirajućoj sjednici parlamenta 9. ili 10. svibnja.

Stranka desnog centra Tisza Petera Magyara osvojila je premoćnu pobjedu na izborima 12. travnja, okončavši 16 godina vladavine desničarskog premijera Viktora Orbana.