FOTO, VIDEO / Trump ponovno prijeti Iranu: Raznijet ćemo i potpuno uništiti sve ako ne otvore Hormuški tjesnac

Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ali i militantnih skupina nekih od zemalja na Bliskom istoku, ušao je u drugi mjesec no kraj se ne nazire.
Ali, počela se potpuno mijenjati retorika lidera. Primjerice, američki predsjednik Donald Trump otvoreno govori o tome da želi uzeti iransku naftu i ozbiljno razmatra kopnenu invaziju. Prvo na otok Harg, a potom i dublje u Iran. To bi moglo bitno povećati broj žrtava, kojih je na svim stranama sad više pd 6000.
S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavljuje dodatno širenje operacija u južnom Libanonu, navodeći kao razlog nastavak raketne paljbe Hezbolaha.
Izrael je prošli tjedan rekao da proširuje "tampon zonu" do rijeke Litani. Nije bilo odmah jasno misli li Netanyahu na to područje ili na zauzimanje dodatnog teritorija.
Iran se pak priprema na kopnenu invaziju, ne dopušta brodovima prolaz kroz Hormuški tjesnac i konstantno ima za mete sve američke i izraelske saveznike na Bliskom istoku. Što je potvrdio i posljednji razorni napad na Kuvajt.
Istovremeno, Hezbolah i jemenski hutisti pomažu Iranu napadima na izraelske mete.
15:16
Iran mirovne prijedloge SAD-a nazvao 'nerealnima'
Iran je u ponedjeljak američke prijedloge za okončanjem rata na Bliskom istoku nazvao "nerealnima, nelogičnima i pretjeranima" te lansirao nove rakete prema Izraelu dok su cijene nafte dodatno porasle nakon što su jemenski hutisti ušli u sukob.
14:54
Izrael gađao sveučilište u Teheranu
Izraelska vojska priopćila je da je pogodila sveučilište u Teheranu, tvrdeći da se ta institucija koristi kao "vojni kompleks".
Prema navodima izraelskih obrambenih snaga, riječ je o objektu povezanom s vojnim istraživanjima i razvojem, uključujući programe vezane uz oružje.
14:39
Irak u središtu pozornosti
U sjeni rata, iračke pustinje pretvorile su se u polazište za sekundarni sukob.
Dronovi i projektili koje lansiraju oružane skupine povezane s Iranom redovito paraju noćno nebo prema Arapskom poluotoku, pretvarajući irački teritorij u lansirnu platformu, dok se vlada u Bagdadu bori intervenirati.
Ova eskalirajuća baraža izazvala je dosad neviđenu diplomatsku krizu i ozbiljno testira mukotrpno obnovljene odnose Iraka s njegovim arapskim susjedima.
Suočeno s rastućom regionalnom izolacijom, iračko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je poručilo da je sigurnost arapskih zemalja "sastavni dio" nacionalne sigurnosti Iraka.
14:15
Trump ponovno prijeti
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poruku kojom ističe napredak u pregovorima s Iranom, ali kroz nju prijeti mogućom eskalacijom sukoba.
"Sjedinjene Američke Države su u ozbiljnim razgovorima s NOVIM I RAZUMNIJIM REŽIMOM kako bi okončale naše vojne operacije u Iranu. Postignut je velik napredak", poručio je Trump.
Istodobno je upozorio na moguće posljedice ako pregovori ne uspiju i Hormuški tjesnac ostane zatvoren.
"Ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što vjerojatno hoće, i ako Hormuški tjesnac odmah ne bude 'OTVOREN ZA POSAO', mi ćemo zaključiti naš ugodni 'boravak' u Iranu tako što ćemo raznijeti i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftna polja i otok Harg (a možda i sve postrojenja za desalinizaciju!), koje namjerno još nismo dirali", napisao je.
Dodao je da bi takav potez bio odgovor na, kako tvrdi, dugogodišnje napade na američke interese.
"To će biti odmazda za naše brojne vojnike i druge koje je Iran masakrirao i ubio tijekom 47 godina VLADAVINE TERORA. Hvala vam na pažnji", zaključio je Trump.
13:43
Iran bi se mogao mogao povući iz nuklearnog sporazuma
Utjecajni iranski političar pozvao je Iran da se povuče iz ključnog Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog naoružanja (NPT) nakon što su SAD i Izrael bombardirali nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja, objavila je državna televizija.
Tvrdolinijaš Alaeddin Borujerdi je u intervjuu televiziji izjavio da se o povlačenju iz NPT-a raspravlja u parlamentu.
Kao član međunarodnih sporazuma Iran je pristao na nadzor svojih nuklearnih aktivnosti i jamči svijetu da se ne želi domoći nuklearnog naoružanja, rekao je.
Dodao je da svrha tih sporazuma nije da Iran "prihvati stroge inspekcije a da za to ne dobije ništa zauzvrat".
Također je kritizirao šefa UN-ove agencije za atomsku energiju Rafaela Grossija. "Brojni misle da su inspekcije te agencije zapravo špijunaža", rekao je Borujerdi. "Mislim da je došlo vrijeme da se povučemo ih NPT-a".
I glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei je rekao da parlament razmatra izlazak is NPT-a.
"Koja je svrha sporazuma u kojem nasilnici na međunarodnoj razini ne samo da nam ne dopuštaju da ostvarujemo prava koja nam sporazum daje, nego i napadaju naša nuklearna postrojenja", upitao je Baghaei dodavši da će Teheran poštivati sporazum sve dok je njegov član.
NPT zabranjuje zemljama koje nemaju nuklearno naoružanje da ga se domognu.
Konačnu odluku najvjerojatnije neće donijeti parlament, nego Nacionalno vijeće sigurnosti ili vrhovni vođa ajatolah.
13:42
Iranski veleposlanik ostaje u Libanonu
Iran je rekao da će njegov veleposlanik u Libanonu ostati na svojoj dužnosti, prkoseći time libanonskom ministarstvu vanjskih poslova koje ga je proglasilo nepoželjnom osobom te od njega zatražilo da napusti zemlju.
Dok u Libanonu traje rat između Hezbolaha i Izraela, status iranskog veleposlanika je postao središnja točka napetosti između proiranske milicije i libanonske vlade, koja uvelike kritizira Hezbolah jer je ušao u regionalni rat kako bi podržao Teheran i koja je pozvala na pregovore s Izraelom.
Libanonsko ministarstvo vanjskih poslova je prošlog tjedna reklo da je odlučilo povući akreditaciju veleposlaniku Mohamedu Rezi Šibaniju te je od njega zatražilo da napusti zemlju do 29. ožujka. Ministarstvo je tada reklo da je Šibani prekršio diplomatsku konvenciju tako što je javno komentirao unutarnju politiku Libanona.
Predsjednik libanonskog parlamenta Nabih Beri, moćan šijitski političar i saveznik Hezbolaha, protivi se odluci ministarstva te je pozvao Šibanija da ostane, kazali su izvori upućeni u Berijevo razmišljanje.
13:03
Španjolska uvela novu zabranu za SAD
Španjolska je zabranila američkim vojnim zrakoplovima uključenima u napade na Iran korištenje svojeg zračnog prostora, proširujući ranija ograničenja pristupa zajednički upravljanim bazama, izjavila je ministrica obrane Margarita Robles.
"Ne odobravamo ni korištenje vojnih baza ni korištenje zračnog prostora za aktivnosti povezane s ratom u Iranu", rekla je novinarima u Madridu.
Ova odluka prisiljava američke zrakoplove na promjenu ruta, iako su hitni letovi izuzeti.
Ministar gospodarstva Carlos Cuerpo rekao je da ta odluka odražava odbijanje Španjolske da podrži rat pokrenut jednostrano i "protivno međunarodnom pravu".
Španjolski premijer Pedro Sánchez više je puta kritizirao američko-izraelsku kampanju, dok je Trump zaprijetio trgovinskim protumjerama.
12:26
Hezbolah gađao pomorsku bazu u Haifi
Hezbolah tvrdi da su njegove snage gađale pomorsku bazu u sjevernom izraelskom gradu Haifi "salvom naprednih projektila".
Ranije smo izvijestili da je u gradskoj rafineriji nafte izbio požar nakon raketnog napada. Nije jasno je li požar izazvao izravan pogodak ili padajući krhotine.
11:20
Trump razmatra slanje vojske kako bi preuzela iranski uranij
Američki predsjednik Donald Trump razmatra vojnu misiju u Iranu radi zapljene oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranija, prenosi Wall Street Journal.
List je u nedjelju citirao američke dužnosnike koji su rekli da Trump procjenjuje koliko bi to bilo opasno za kopnene trupe potrebne za operaciju.
Trump je općenito otvoren za tu ideju, izvijestio je list, jer bi takva vojna operacija mogla pomoći u postizanju njegovog glavnog cilja - sprječavanja Irana da proizvede nuklearno oružje.
Međutim, to bi bila složena i rizična misija koju bi američke oružane snage vjerojatno morale provoditi u zemlji nekoliko dana ili dulje.
Prije nego što su Izrael i Sjedinjene Države izvele zračne napade na Iran u lipnju prošle godine, bombardirajući pritom tri nuklearna postrojenja, zemlja je posjedovala više od 400 kilograma uranija čistoće od 60 posto. Više od 90 posto potrebno je za proizvodnju nuklearnog oružja, prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)
Visoko obogaćeni uranij vjerojatno je u podzemnim tunelima i skladištima u nuklearnim postrojenjima Isfahan i Natanz, prema riječima ravnatelja IAEA-e Rafaela Grossija.
Trump je potaknuo svoje savjetnike da izvrše pritisak na Iran da pristane predati materijal kao uvjet za okončanje rata, rekao je Wall Street Journal citirajući anonimni izvor.
U razgovorima sa saveznicima jasno je dao do znanja da Iranci ne mogu zadržati uranij. Također je govorio o njegovom prisilnom oduzimanju ako Iran na to ne pristane.
U nedjelju navečer Trump je novinarima rekao da Iran mora ispuniti američke zahtjeve, inače "neće imati državu", prema medijskim objavama o njegovom razgovoru s novinarima.
Danima se izvještava o mogućoj kopnenoj ofenzivi američke vojske u Iranu. Iako Pakistan pokušava posredovati, Washington i Teheran još nisu stupili u izravne pregovore o okončanju sukoba.
11:08
Gori rafinerija nafte u Haifi
Izraelski mediji izvještavaju o požaru u rafineriji nafte Bazan u sjevernom gradu Haifi nakon raketnog napada.
Postrojenje je već bilo meta 19. ožujka u iranskim napadima, kada je Teheran uzvratio na udare na svoju energetsku infrastrukturu.
