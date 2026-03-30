FOTO, VIDEO / Trump ponovno prijeti Iranu: Raznijet ćemo i potpuno uništiti sve ako ne otvore Hormuški tjesnac

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poruku kojom ističe napredak u pregovorima s Iranom, ali kroz nju prijeti mogućom eskalacijom sukoba.

"Sjedinjene Američke Države su u ozbiljnim razgovorima s NOVIM I RAZUMNIJIM REŽIMOM kako bi okončale naše vojne operacije u Iranu. Postignut je velik napredak", poručio je Trump.

Istodobno je upozorio na moguće posljedice ako pregovori ne uspiju i Hormuški tjesnac ostane zatvoren.

"Ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što vjerojatno hoće, i ako Hormuški tjesnac odmah ne bude 'OTVOREN ZA POSAO', mi ćemo zaključiti naš ugodni 'boravak' u Iranu tako što ćemo raznijeti i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftna polja i otok Harg (a možda i sve postrojenja za desalinizaciju!), koje namjerno još nismo dirali", napisao je.

Dodao je da bi takav potez bio odgovor na, kako tvrdi, dugogodišnje napade na američke interese.

"To će biti odmazda za naše brojne vojnike i druge koje je Iran masakrirao i ubio tijekom 47 godina VLADAVINE TERORA. Hvala vam na pažnji", zaključio je Trump.