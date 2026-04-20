FOTO, VIDEO / Amerikanci objavili snimku upada na iranski brod. Iran najavio osvetu

Iran je obećao uzvratiti nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom u Hormuškom tjesnacu. Napad dolazi svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da šalje svoj tim u Islamabad radi mogućih razgovora s Iranom. Međutim, iranski izvor navodi da se Teheran neće pojaviti na pregovorima dok SAD ne ukine blokadu. Pakistan pojačava sigurnost u Islamabadu uoči mogućih razgovora, zatvarajući dijelove grada i raspoređujući 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga. U Libanonu se održava desetodnevno primirje s Izraelom, dok se tisuće ljudi i dalje vraćaju kako bi provjerili svoje uništene domove na jugu.
Američki marinci zaplijenili su teretni brod dok je pokušavao proći blokadu i uploviti u iransku luku blizu Hormuškog tjesnaca. Trump je rekao da su SAD pucale na strojarnicu broda nakon što posada „nije htjela poslušati“. Iran je poručio da će „uskoro uzvratiti“.
Iran je odbio drugi krug razgovora sa SAD-om, unatoč tome što je Donald Trump najavio da će se izravni pregovori održati danas u Pakistanu. Planirao je poslati svog potpredsjednika JD Vancea da predvodi pregovore. Trump je također ponovio prijetnju da će „onesposobiti“ iranske elektrane i mostove ako režim ne postigne dogovor o završetku rata. Kraj primirja se brzo približava, a Trump upozorava da ga možda neće produžiti nakon srijede.
Promet u ovom ključnom plovnom putu ponovno je stao nakon što je Iran povukao kratkotrajno ponovno otvaranje u subotu. Upozorio je da će ostati zatvoren dok se ne ukine američka blokada. Iranski topovnjače pucale su na brodove koji su pokušali proći, a zabilježena su najmanje četiri napada na trgovačke brodove.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje traje te predstavlja ključni dio pregovora između SAD-a i Irana. No tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka. Raseljeni Libanonci počeli su se vraćati svojim domovima unatoč upozorenjima izraelske vojske da se drže podalje, dok ona i dalje djeluje na evakuiranom jugu.
REUTERS
REUTERS/Annabelle Gordon
REUTERS/Nathan Howard
Jonathan CLAY / US NAVY / AFP
US Central Command (CENTCOM) / AFP
Stringer/REUTERS
AFPTV / AFP
15 Objava
08:56
prije 0 min.
Od subote više od 20 brodova prošlo Hormuškim tjesnacem
Više od 20 brodova prošlo je Hormuški tjesnac u subotu, pokazali su podaci tvrtke za analizu brodova Kpler, što je najveći broj brodova koji su prešli plovni put od 1. ožujka, a tijekom vikenda kroz tjesnac je prošla većina od šest kruzera koji su bili zaglavljeni u lukama nakon što su iskrcali turiste.
Među brodovima koji su prošli u subotu, pet ih je ukrcalo teret iz Irana, od naftnih derivata do metala.
Tri od njih su brodovi za ukapljeni naftni plin.
Odredišta su im Kina i Indija.
Prošli su i tankeri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Bahreina s naftom za jugoistočnu Aziju te za Italiju.
Kruzeri među kojima su golemi MSC Euribio i Mein Schiff 4 i 5 uspjeli su u subotu proći kroz tjesnac ploveći punom brzinom uz obale Omana prema europskim odredištima.
Prema stranici za praćenje kretanja brodova Marine Traffic zadnji koji je na putu da izađe iz tjesnaca je kruzer Aroya.
08:43
prije 12 min.
Primirje se bliži kraju – što znamo o stanju pregovora?
Kraj primirja između SAD-a i Irana u srijedu brzo se približava. No Iran je odbio sudjelovati u novom krugu izravnih mirovnih pregovora koji su bili predloženi za danas, piše Sky News.
Što znamo o tome gdje pregovori trenutačno stoje?
- Iran odbija nove pregovore: Iran je odbio predloženi drugi krug razgovora sa SAD-om, unatoč tome što je Donald Trump sugerirao da će se oni danas održati u Pakistanu. Planirao je poslati svog potpredsjednika JD Vancea da vodi pregovore.
- Trump odlučan: Trump je jučer ponovno zaprijetio da će “uništiti” iranske elektrane i mostove ako iranski režim ne postigne dogovor o okončanju rata. Također je rekao da će postići dogovor “na ovaj ili onaj način… na lijep ili na težak način”.
- Bez produljenja primirja: Američki predsjednik upozorio je da bi primirje s Iranom moglo završiti ako se do srijede ne postigne dogovor.
- Iran umanjuje napredak: Mohammad-Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i ključni pregovarač, prošlog je vikenda rekao da je ostvaren “napredak”, ali da i dalje postoji “velika razlika” između dviju strana.
- Nuklearno pitanje kao prepreka: “Vrlo sporna pitanja” i dalje postoje oko nuklearnih ambicija Teherana, rekao je iranski dužnosnik prošlog tjedna. Trump je ranije tvrdio da je Iran pristao predati svoj obogaćeni uranij, što je režim negirao.
08:40
prije 15 min.
Iran napao američke brodove dronovima
Iran je pokrenuo napade dronovima na američke vojne brodove u Omanskom zaljevu, izvještava iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim, nakon što je američka mornarica zaplijenila kontejnerski brod pod iranskom zastavom u istom području, javlja BBC.
Nema izvješća o šteti nakon navodnih napada dronovima.
Ranije je iransko Središnje zapovjedništvo Khatam al-Anbiya – najviša operativna zapovjedna jedinica koja koordinira oružane snage – opisalo američku pomorsku operaciju kao kršenje primirja te poručilo da će “uzvratiti za ovaj čin oružanog piratstva američke mornarice.”
08:33
prije 23 min.
"Ne bojimo se rata": Iranci izlaze na ulice u znak podrške vladi
Tisuće ljudi izašle su na ulice Teherana u znak podrške iranskoj vladi, pri čemu su neki izrazili „potpuno nepovjerenje“ prema SAD-u i pozvali iranske dužnosnike da ne popuste, piše Al Jazeera.
„Sjedinjene Američke Države do sada nisu ispunile nijedno obećanje koje su nam dale niti su poštovale sporazume koje su s nama potpisale“, rekla je Masoumeh Alimohammadi za novinsku agenciju Reuters. „Zbog toga očekujemo da, iako diplomatski put mora ići naprijed, trebamo postupati s potpunim nepovjerenjem prema ovoj Americi koja do sada nije ispunila nijednu svoju obvezu.“
Hamidreza Heidari rekao je da se Iranci „ne boje rata“.
„Čak i ako se ne radi o jednom napadu, nego o kontinuiranim napadima na našu zemlju, mi ćemo zasigurno nastaviti s još većom snagom i autoritetom. No po mom mišljenju, s obzirom na razvoj situacije, Sjedinjene Države i Izrael nemaju drugog izbora nego popustiti iranskim zahtjevima“, rekao je.
Negin Gholizade pozvala je svoju vladu da nastavi prkositi SAD-u.
„Mir s ovim čovjekom [Trumpom] možemo postići samo ako doživi takav poraz da bude prisiljen na pokoravanje, kao što je bio prisiljen prije dva tjedna“, rekla je. „U noći kada nas je htio vratiti u kameno doba, povukao se, prihvatio sve što smo rekli i složio se s tim.“
08:27
prije 28 min.
Trumpova potpora pala na najnižu razinu u drugom mandatu usred rata s Iranom
Odobravanje rada američkog predsjednika palo je na najnižu razinu u njegovom drugom mandatu – 37 posto – uglavnom zbog načina na koji vodi rat s Iranom, pokazuje novo istraživanje NBC Newsa.
Rezultati, objavljeni u nedjelju, pokazuju da 63 posto odraslih Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad, pri čemu njih 50 posto izražava snažno neodobravanje.
Isto istraživanje pokazuje da 33 posto Amerikanaca u potpunosti ili djelomično odobrava način na koji predsjednik vodi rat, dok ih 67 posto to u potpunosti ili djelomično ne odobrava.
Rat i dalje snažno dijeli Amerikance po stranačkim linijama: 82 posto demokrata i nezavisnih ga ne odobrava, dok ga 74 posto republikanaca podržava.
Protivljenje ratu posebno je izraženo među mladima.
Dok je 61 posto odraslih ispitanika reklo da SAD ne bi trebao poduzimati daljnje vojne akcije protiv Irana, taj se udio penje na 74 posto među osobama mlađima od 30 godina.
08:26
prije 30 min.
Sud u Jeruzalemu otkazao svjedočenje Netanyahua u korupcijskom slučaju
Sud u Jeruzalemu prihvatio je zahtjev Benjamina Netanyahua za otkazivanje svjedočenja izraelskog premijera u njegovom suđenju za korupciju ovog tjedna, prenose lokalni mediji.
Netanyahuov odvjetnik navodno je kao razlog naveo „sigurnosne i diplomatske“ okolnosti.
Suđenje se trenutačno nalazi u fazi unakrsnog ispitivanja Netanyahuova vlastitog svjedočenja, piše Al Jazeera.
Protiv njega se vodi postupak po tri optužbe za korupciju koje datiraju iz 2019. godine.
Ovo je najnovije u nizu odgoda, pri čemu su njegova pojavljivanja na sudu više puta odgađana.
Odgode i prekidi često su povezivani s događajima u izraelskim ratovima u Gazi, Libanonu i Iranu, koje je Netanyahu koristio kao opravdanje za izostanak s ročišta.
08:24
prije 31 min.
Iran tvrdi da je 95% zračne infrastrukture i dalje očuvano
Novinska agencija Fars izvještava da je oko 95 posto iranske zračne infrastrukture očuvano i operativno.
Pozivajući se na tajnika Udruženja zrakoplovnih kompanija, Fars navodi da je najviše oko 20 zrakoplova u zemlji pretrpjelo ozbiljna oštećenja.
Izvješće dolazi u trenutku kada se Iran priprema ponovno otvoriti svoj zračni prostor za komercijalne letove.
08:24
prije 32 min.
Hezbolah tvrdi da je u nedjelju napao izraelske snage na jugu Libanona
Libanonska oružana skupina preuzela je odgovornost za niz eksplozija za koje tvrdi da su pogodile konvoj od osam izraelskih oklopnih vozila koji se u nedjelju kretao od grada Taybeh prema gradu Deir Siryan.
Naveli su da su eksplozivne naprave njihovi borci „ranije postavili“.
Eksplozije, koje su se dogodile u dva vala između 15:40 i 16:40 po lokalnom vremenu, „uništile su četiri tenka Merkava“, tvrde, prenosi Al Jazeera.
Izrael se zasad nije oglasio o ovom incidentu.
08:22
prije 33 min.
Iranski državni mediji: Vlada ne planira održati razgovore sa SAD-om u Islamabadu
Iranski državni mediji izvještavaju da vlada ne planira održati razgovore sa SAD-om u Islamabadu, pri čemu američka blokada iranskih luka i dalje predstavlja glavnu prepreku.
Napetosti su dodatno pojačane noćašnjim napadom i zapljenom broda Touska od strane američke vojske.
Državna televizija IRIB u nedjelju je, pozivajući se na iranske izvore, objavila da „trenutačno nema planova za sudjelovanje u sljedećem krugu pregovora između Irana i SAD-a“, piše Al Jazeera.
Novinske agencije Fars i Tasnim ranije su citirale anonimne izvore koji su rekli da se „opća atmosfera ne može ocijeniti kao vrlo pozitivna“, dodajući da je ukidanje američke blokade uvjet za pregovore.
U međuvremenu, državna agencija IRNA ukazala je na blokadu i „nerazumne i nerealne zahtjeve“ Washingtona, poručivši da „u takvim okolnostima nema jasnih izgleda za uspješne pregovore“.
08:21
prije 34 min.
Izraelska vojska poziva Libanonce da se drže podalje od okupiranog juga
Izraelska vojska upozorila je Libanonce da se ne približavaju okupiranim područjima na jugu Libanona gdje i dalje provodi operacije.
Raseljene osobe počele su se vraćati sa sjevera u svoje domove nakon što su Izrael i Libanon postigli desetodnevno primirje, javlja Sky News.
Međutim, Izraelske obrambene snage (IDF) poručile su im da se ne kreću južno od određene linije sela niti da se približavaju područjima uz rijeku Litani „do daljnjega“.
U zasebnoj objavi nekoliko minuta kasnije, IDF je naveo da je napao lansirnu platformu kako bi „uklonio neposrednu prijetnju“, unatoč primirju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare