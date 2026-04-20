Akcija spašavanja

FOTO / Automobil završio u moru na Krku

N1 Info
20. tra. 2026. 09:16
Automobil u moru
JVP Grada Krka

U večernjim satima na Krku osobno vozilo završilo je u moru, no srećom bez ozlijeđenih. Vatrogasci su po dojavi brzo intervenirali i osigurali mjesto događaja, pružajući pomoć policiji i vučnoj službi prilikom izvlačenja vozila.

"U 20:10 sati zaprimljena je dojava o vozilu koje je palo u more, uz informaciju da se u vozilu ne nalaze osobe.

Na intervenciju izlazimo s 2 vozila i 3 vatrogasca. Po dolasku na mjesto događaja utvrđujemo da u vozilu nema osoba te osiguravamo mjesto intervencije.

Policijskim službenicima pružena je tehnička podrška rasvjetom, dok je vučnoj službi pružena pomoć prilikom izvlačenja vozila iz mora", napisali su na Facebooku Vatrogasci JVP-a Krk.

