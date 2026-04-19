skrenuli s puta
Jedna od najzahtjevnijih akcija: Spasioci spasili pothlađene i dehidrirane planinare na Triglavu
Tijekom protekle noći spasitelji Gorske službe spašavanja Mojstrana izveli su jednu od najzahtjevnijih akcija spašavanja u posljednje vrijeme.
Iz stijene do koje su, budući da helikopter više nije mogao poletjeti, stigli pješice, spasili su pothlađene i dehidrirane strane alpiniste koji su skrenuli s puta. Zatim ih je zatekla i noć. U Gorskoj spasilačkoj savezi Slovenije upozoravaju da su trenutačni uvjeti u planinama iznimno zahtjevni, stoga je potrebno ture planirati vrlo promišljeno.
U subotu ujutro 30-godišnji penjač i 29-godišnja penjačica iz Austrije ušli su u Slovensku smjer prema Triglavu. Tijekom uspona na visini od oko 2300 metara promašili su izlaz iz smjera i zalutali na vrlo zahtjevan teren koji u trenutačnim zimskim uvjetima nije pogodan za sigurno napredovanje. Pri tome ih je zatekla noć.
Kada su shvatili da više neće moći nastaviti put, u 22:30 pozvali su pomoć. Zbog kasnog večernjeg sata helikopter više nije mogao poletjeti, pa je ekipa GSS-a Mojstrana do njih krenula klasično – pješice, u iznimno zahtjevnim zimskim uvjetima.
Do njih su stigli nešto prije 7 sati ujutro. Alpinisti su bili pothlađeni, dehidrirani i jako iscrpljeni. Spasitelji su ih zbrinuli, osigurali te premjestili na prikladnije mjesto, odakle ih je potom helikopter Slovenske vojske sa združenom ekipom GRZS - HNMP sigurno prevezao u dolinu. Alpinisti su zadobili blage ozebline i posljedice dehidracije. Prema podacima kranjske policijske uprave, bili su primjereno opremljeni.
U Gorskoj spasilačkoj savezi Slovenije (GRZS) upozoravaju da su uvjeti u visokogorju trenutačno iznimno zahtjevni. Snježna podloga je nestabilna – ponegdje je snijeg tvrd i zaleđen, drugdje mekan i propadajući. Takvi uvjeti zahtijevaju mnogo iskustva, odgovarajuću opremu i pravilnu procjenu.
U GRZS-u sve posjetitelje planina mole da ture planiraju vrlo promišljeno, prate uvjete i u slučaju dvojbe odaberu sigurniji cilj ili povratak. “Planine će pričekati”, još su poručili.
