Sindikalist Jović: "Prestanimo si lagati. Treba riješiti problem isplate plaća na crno kod privatnika!"

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje se osvrnuo na sindikalni prosvjed koji je ovog vikenda u Zagrebu okupio velik broj građana koji su tražili veće plaće i mirovine.
"Prosvjed je bio uspješan. Zadovoljni smo s pozicije da smo nakon niza godina uspjeli poslati poruku, a poruka je vrlo jednostavna - da je odluke da smo siromašni, da nema reformi, da nismo industrijska zemlja... donijela Vlada.
Također, predvidjeli smo cijelu situaciju vezano uz reakcije koje će prosvjed izazvati", rekao je Jović i otkrio što ga najviše zabrinjava:
"Mislim da si ne želimo priznati da imamo problem - da svi socijalni partneri trebaju sjesti i vidjeti kako da preokrenemo ovu situaciju u kojoj se nalazimo.
Imamo još vremena, ali moramo priznati problem i vidjeti da se ne može živjeti s ovakvim plaćama i da ne možemo odgovornost stalno prebacivati na radnike", kaže Jović.
"Isplata plaće na crno glavni problem u privatnom sektoru"
Otkrio je i što je glavni problem u privatnom sektoru.
"Hajmo se prestati lagati. Kada govorimo o glavnim privatnim sektorima svi smo svjesni da postoji veliki problem isplate plaća "ispod stola" i to nam donosi strahovito velike probleme.
Tako osiromašujemo radnike i urušavamo zdravstveni, socijalni sustav i to je ono na što pozivamo da moramo reagirati", govori Jović i dodaje još jednu ključnu stvar koja prolazi ispod radara:
"U državnom sektoru pokrivenost kolektivnim ugovorima je 99 posto, a u privatnom 15 do 20 posto i to je jedan od ključnih argumenata zašto su plaće u privatnom sektoru tako niske", zaključio je Jović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
