Danas zasjeda Vlada, premijerovu izjavu o novim cijenama goriva pratite na N1

Na sjednici Vlade danas bi trebala biti donesena odluka o novim cijenama goriva za sljedeća dva tjedna.
Premijerovo uvodno obraćanje ministrima na sjednici Vlade možete UŽIVO pratiti na N1 s početkom u 10 sati.
Osim odluke o cijenama goriva, a koje bi, kako se neslužbeno doznaje, trebale biti niže od trenutnih, na sjednici će se naći i izmjene Zakona o PDV-u kojima bi se uveo tzv. plivajući PDV na naftne derivate.
Time bi Vlada mogla uredbom mijenjati stopu PDV-a bez slanja posebnog zakona u saborsku proceduru. Trenutačna stopa iznosi 25%, a mogla bi se smanjiti na najmanje 15%, ali samo u slučaju daljnje eskalacije sukoba.
Odgovor na dvije interpelacije
Vlada će odgovoriti i na dvije oporbene interpelacije o svome radu - Kluba Možemo! 'o reformskim neuspjesima u ključnim sektorima koji izravno utječu na kvalitetu svakodnevnog života građana RH', te zastupnice Dalije Orešković 'u vezi s upravljanjem zdravstvenim sustavom u odnosu na moguće zlouporabe javnih resursa u korist privatnih zdravstvenih ustanova, a na štetu javnog zdravstva i državnog proračuna'.
Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Državnoodvjetničkom vijeću te o Pravosudnoj akademiji, kao i izvješće o provedbi Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2025. godinu.
