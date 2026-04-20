Iran objavio popis meta ako se rat nastavi: "Spremni učvrstiti uvjete pakla"

N1 Info
20. tra. 2026. 09:20
Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je na platformi X opširno priopćenje u kojem Iran tvrdi da Sjedinjene Američke Države nastavljaju pripreme za nastavak rata, dok javno istodobno izražavaju spremnost na pregovore.

U priopćenju se navodi da je Iran spreman „odbaciti suzdržanost” pokazanu u prvoj fazi rata te pokrenuti „nezaboravne paklene sate već od samog početka obnovljenog sukoba s Amerikom i Izraelom”, uz izričitu tvrdnju da će tjesnac Bab al-Mandeb, postrojenja Saudi Aramca, luka Yanbu u Saudijskoj Arabiji te grad Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima svi ući u sukob.

"Američki teroristi imaju veliko iskustvo u obmanjivanju kroz pregovore, a tijekom jedne godine napali su Iran dva puta dok su istovremeno stalno govorili o napretku pregovora. Iran je ovaj put potpuno spreman i smatra da je scenarij rata vjerojatniji od nastavka pregovora", piše Tasnim.

Po objavama iranske novinske agencije Tasnim, Iran je spreman, uz rekonstrukcije i pripreme koje je proveo tijekom posljednja dva tjedna, učvrstiti nepodnošljive uvjete pakla već od prvih sati obnove sukoba s Amerikom i Izraelom.

Dodatno, analiza iranskih stajališta pokazuje da će, ako rat započne i infrastruktura bude ponovno napadnuta, Iran u potpunosti napustiti ograničenja koja je poštovao u prvom krugu rata u vezi s Bab al-Mandabom, Aramcom, Yanbuom i Fujeirom, javlja u svojim objavama iranska novinska agencija Tasnim.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

