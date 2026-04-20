Iran objavio popis meta ako se rat nastavi: "Spremni učvrstiti uvjete pakla"

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je na platformi X opširno priopćenje u kojem Iran tvrdi da Sjedinjene Američke Države nastavljaju pripreme za nastavak rata, dok javno istodobno izražavaju spremnost na pregovore.
U priopćenju se navodi da je Iran spreman „odbaciti suzdržanost” pokazanu u prvoj fazi rata te pokrenuti „nezaboravne paklene sate već od samog početka obnovljenog sukoba s Amerikom i Izraelom”, uz izričitu tvrdnju da će tjesnac Bab al-Mandeb, postrojenja Saudi Aramca, luka Yanbu u Saudijskoj Arabiji te grad Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima svi ući u sukob.
"Američki teroristi imaju veliko iskustvo u obmanjivanju kroz pregovore, a tijekom jedne godine napali su Iran dva puta dok su istovremeno stalno govorili o napretku pregovora. Iran je ovaj put potpuno spreman i smatra da je scenarij rata vjerojatniji od nastavka pregovora", piše Tasnim.
Po objavama iranske novinske agencije Tasnim, Iran je spreman, uz rekonstrukcije i pripreme koje je proveo tijekom posljednja dva tjedna, učvrstiti nepodnošljive uvjete pakla već od prvih sati obnove sukoba s Amerikom i Izraelom.
Dodatno, analiza iranskih stajališta pokazuje da će, ako rat započne i infrastruktura bude ponovno napadnuta, Iran u potpunosti napustiti ograničenja koja je poštovao u prvom krugu rata u vezi s Bab al-Mandabom, Aramcom, Yanbuom i Fujeirom, javlja u svojim objavama iranska novinska agencija Tasnim.
Iranian state news agency Tasnim has posted a lengthy statement to X describing what Iran sees as continued U.S. preparations to continue the war while publicly stating they are willing to negotiate. The statement goes on to say that Iran is prepared to "abandon restraints" shown… pic.twitter.com/eCHgMjALVW— OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026
