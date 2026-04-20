Marine Traffic

Kroz Hormuz od subote prošlo preko 20 brodova. Pogledajte tko je sve u tome uspio

Hina
20. tra. 2026. 09:22
REUTERS

⁠Više od 20 brodova prošlo je Hormuški tjesnac u subotu, pokazali su podaci tvrtke za analizu brodova Kpler, što je najveći broj brodova koji su prešli plovni put od 1. ožujka, a tijekom vikenda kroz tjesnac je prošla većina od šest kruzera koji su bili zaglavljeni u lukama nakon što su iskrcali turiste.

⁠Među brodovima koji su prošli u subotu, pet ih je ukrcalo teret iz Irana, od naftnih derivata do metala.

Tri od njih su brodovi za ukapljeni naftni plin.

Odredišta su im Kina i Indija.

Prošli su i tankeri iz  Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Bahreina s naftom za jugoistočnu Aziju te za Italiju.

Kruzeri među kojima su golemi MSC Euribio i Mein Schiff 4 i 5 uspjeli su u subotu proći kroz tjesnac ploveći punom brzinom uz obale Omana prema europskim odredištima.

Prema stranici za praćenje kretanja brodova Marine Traffic zadnji koji je na putu da izađe iz tjesnaca je kruzer Aroya.

