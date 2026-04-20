BMW povukao model automobila s velikog tržišta

BMW prekida proizvodnju i prodaju električnog automobila BMW iX u SAD-u nakon samo četiri godine. Prodaja je pala za više od 18 posto u protekloj godini. U prva tri mjeseca 2026. godine, samo 1788 primjeraka velikog modela isporučeno je na američko tržište.
Brojke su bile kap koja je prelila čašu za upravu BMW-a, piše BMW Blog, koji je potvrdio da je proizvodnja zaustavljena. Električni BMW i4 puno bolje prolazi na američkom tržištu. Taj model prodan je u više od 20.000 primjeraka i najpopularniji je električni automobil marke. Što nam to govori? Možda na američkom tržištu situacija nije toliko crna za sve električne automobile, odnosno možda iX ima određeni problem.
Odluka je navodno posljedica BMW-ovih priprema za novu generaciju automobila. Novi BMW iX5 uskoro će stići u trgovine, što znači da je trenutni iX odigrao svoju ulogu za američke kupce.
"To radimo kao dio našeg napretka dok se pripremamo za sljedeću generaciju naših potpuno električnih vozila", potvrđuje glasnogovornik za BMW Blog.
Sve bi to bilo u redu, ali proizvodnja je zaustavljena samo za američko tržište. U Europi će se i dalje prodavati iX. U čemu je doista problem? Možda je ipak riječ o dizajnu koji nije srastao s kupcima. Američko tržište zahtijeva modele s duljim dometom i klasičnijim dizajnom, što tvrtka želi postići sljedećim generacijama električnih automobila, piše Revija HAK.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
