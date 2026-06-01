Oglas

zapadno od Bretanje

Francuska zaustavila još jedan ruski tanker: "Krše pravo mora"

author
Hina
|
01. lip. 2026. 09:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
tanker
AFP (Ilustracija)

Francuska mornarica u nedjelju se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku "uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo", objavio je u ponedjeljak predsjednik Emmanuel Macron.

Oglas

Prema atlantskoj pomorskoj upravi, presretanje naftnog tankera, koji je dolazio iz Murmanska u Rusiji, dogodilo se "više od 400 nautičkih milja (740 km) zapadno od vrha Bretanje".

"Nakon što se tim ukrcao, pregledom dokumenata potvrđene su sumnje u vezi s nepravilnošću isticanja zastave. Izvješće je podneseno javnom tužitelju u Brestu, koji ima nadležnost prema pomorskom sudu", dodao je isti izvor.

Brod "trenutačno prate brodovi francuske mornarice do sidrišta radi daljnjih provjera", izjavila je pomorska uprava u priopćenju.

"Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pravo mora i financiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već više od četiri godine", dodao je francuski predsjednik u poruci popraćenoj fotografijama ukrcaja.

"Ovi brodovi, koji ne poštuju najosnovnija pravila pomorske plovidbe, također predstavljaju prijetnju okolišu i sigurnosti sviju“, inzistirao je Emmanuel Macron, tvrdeći da je francuska "odlučnost“ u borbi protiv ruske flote iz sjene "konstantna i potpuna“.

Presretanje ovog naftnog tankera, Tagora, četvrto je takve vrste koje je izveo Pariz, nakon presretanja brodova Deyna i Grinch u Sredozemnom moru u ožujku i siječnju 2026., te broda Boracay u rujnu 2025. uz obalu Bretanje na zapadu Francuske dok je plovio bez zastave.

Sva su tri broda zadržana, a zatim im je dopušteno da odu nakon plaćanja kazni.

Francuska je 8. travnja objavila da želi udvostručiti kazne koje se primjenjuju na prekršaje neisticanja zastave i neposluh kako bi ojačala sredstva za borbu protiv brodova ruske flote iz sjene, prema izvorima.

Teme
kršenje sankcija lažna zastava pomorsko pravo presretanje tankera ruska flota iz sjene

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ