Galić: Trump se igrao politikom, a sada je dijete dobilo skrbnika

Prošli tjedan jedna je beba od 20 mjeseci umrla od gladi, a nešto prije toga jedna je majka kažnjena jer je krala hranu za svoje gladno dijete. Francuska poprima gotovo dramatične razmjere društvene podijeljenosti. Sve to zajedno izaziva socijalni revolt i političko nezadovoljstvo koje, jednom kada u Francuskoj počne, nitko ne zna kada će i kako završiti", kazao je Galić.