"VELIKI IZAZOV"
Galić: Trump se igrao politikom, a sada je dijete dobilo skrbnika
Nekadašnji novinar i bivši hrvatski veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve većem nezadovoljstvu i prosvjedima u Francuskoj, političkoj nestabilnosti te rastućim društvenim nejednakostima, ali i o posljedicama nedavnih američkih izbora za Donalda Trumpa i američku politiku.
Prosvjedi u Francuskoj traju već tjednima, a nezadovoljstvo koje je u početku predvodila mlada generacija postupno se proširilo na radnike i sindikate. U četvrtak, 5. studenoga, diljem zemlje održani su veliki prosvjedi i štrajkovi zbog rasta troškova života, stagnacije plaća, smanjivanja sredstava za javne usluge i pogoršanja uvjeta u obrazovanju.
Prema procjenama francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, na ulicama se okupilo oko 575.000 ljudi, dok je sindikat CGT procijenio da ih je bilo gotovo 1,6 milijuna. Iako je većina okupljanja protekla mirno, u pojedinim gradovima došlo je do sukoba s policijom, a privedeno je 448 osoba.
Galić smatra da se prosvjedi postupno pretvaraju u širi društveni pokret, a upozorava i na duboku krizu francuskih političkih institucija.
"Stvorena je socijalna podloga za nastavak prosvjeda"
Govoreći o razvoju prosvjeda, Galić je izdvojio dvije važne promjene koje su se mogle primijetiti tijekom posljednjih okupljanja. Prva je, kaže, to što su prosvjednici ovaj put izašli na ulice tijekom radnog dana, za razliku od ranijih okupljanja koja su se uglavnom održavala vikendom.
Druga je promjena jasnije prepoznavanje organizatora, odnosno uključivanje najjačeg sindikata francuske socijalne ljevice.
"Može se govoriti o dvije promjene koje su se mogle zapaziti jučer. Prva je da su prosvjednici izašli na ulice tijekom radnog dana, dok su prije izlazili vikendom. Druga je da se može identificirati organizator, a to je najjači sindikat nekadašnje komunističke ljevice, a današnje francuske socijalne ljevice.
Oni izražavaju taj socijalni bunt koji je najprije krenuo od srednjoškolaca i adolescenata, potom su se priključili studenti, a sada i radništvo. Time je stvorena socijalna podloga za nastavak prosvjeda, pa je teško predvidjeti kada će i kako završiti", rekao je Galić.
S druge strane, smatra, nalazi se oslabljena vlast koja kao odgovor na nasilje na ulicama uglavnom poseže za silom.
"Francuska je ušla u spiralu koja vjerojatno vodi dalje, sve do izbora koji su za šest mjeseci. Kome to koristi, tek ćemo vidjeti, ali kome šteti već je jasno – šteti samom predsjedniku Macronu. On je praktički pri kraju svojeg mandata, broji mjesece svoje dugogodišnje vlasti, a kada se osvrne unatrag, teško može pronaći opravdanje za tako dugu vladavinu s tako mršavim rezultatima.
Ovo nije prosvjed protiv njega, ali jest bunt protiv politike koja je dovela do ovakvog osjećaja socijalne krize i nezadovoljstva koji su izbili na ulicama", ocijenio je Galić.
"Opasnost od islamizma postoji, ali on ne može objasniti cijeli pokret"
Nanić je potom upozorila na način na koji dio desničarskih političara i medija prikazuje prosvjede, predstavljajući ih kao dio navodne islamističke agende usmjerene protiv zapadnog svijeta, umjesto da se u prvi plan stavi nezadovoljstvo građana politikom i društvenim prilikama.
Galić smatra da takva tumačenja zanemaruju stvarne uzroke nezadovoljstva. Ne poriče postojanje opasnosti od radikalnog islamizma, ali upozorava da se njime ne može objasniti pokret koji okuplja toliko različitih društvenih skupina.
"Opasnost od islamizma, dakle radikalnog islama koji želi nametnuti vjeru kao politiku, nije sasvim nestala i nije bezopasna. Međutim, islam je samo jedna od mogućih sastavnica ovog pokreta i nedovoljno je snažna da bi mogla oblikovati cijelu strukturu mase ljudi koja izlazi na ulice.
Lako bi bilo prebacivati odgovornost na one koji su slabiji u francuskom društvu i politici, ali što bismo time dobili? Ništa. Nekoga se proglašava krivcem, iako on nije stvarni krivac za sve nevolje s kojima se Francuska suočava", rekao je.
"Institucije Pete republike prilagođene su jakim ličnostima"
Kao jedan od dubljih uzroka francuske krize Galić je izdvojio i funkcioniranje političkog sustava. Smatra da su institucije Pete republike, uspostavljene u drukčijim povijesnim okolnostima, danas izgubile svoju funkcionalnost.
"Francuska je doživjela veliku transformaciju. Prvo, a to se nedovoljno razmatra u analizama, jest činjenica da je Pete republike prošlo njezino vrijeme. Institucije Pete republike prilagođene su jakim ličnostima, ali danas ne funkcioniraju.
Ni Jacques Chirac nije uspio ovladati Petom republikom, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, a ni Macron se nije uspio nametnuti. Taj je sustav oblikovan u teškom trenutku, tijekom rata u Alžiru i političke nestabilnosti koja je tada vladala", objasnio je Galić.
Dodao je da se Francuska danas ponovno suočava s političkom nestabilnošću, kakva je obilježila i Četvrtu republiku nakon Drugog svjetskog rata.
"U deset godina Macronove vlasti izmijenilo se sedam vlada, a u posljednje tri godine čak pet. To pokazuje da je Peta republika dosegla razinu nestabilnosti Četvrte republike", kazao je.
"Francuska poprima gotovo dramatične razmjere društvene podijeljenosti"
"S nestabilnim vladama ne možete imati stabilnost u zemlji, a nestabilnost u zemlji zauzvrat utječe na nestabilnost vlade. Ta se dinamika sada okreće protiv vlasti, izaziva nemire i bunt", rekao je.
Prema njegovim riječima, Francuzi trenutačno svjedoče dvama povezanim procesima – socijalnom buntu i političkom revoltu.
"Riječ je o socijalnom buntu jer je došlo do golemog raslojavanja u državi koja je nekoć bila poznata kao jedna od najvećih socijalnih država zapadnog svijeta. Ta se socijalna država raspala.
Prošli tjedan jedna je beba od 20 mjeseci umrla od gladi, a nešto prije toga jedna je majka kažnjena jer je krala hranu za svoje gladno dijete. Francuska poprima gotovo dramatične razmjere društvene podijeljenosti. Sve to zajedno izaziva socijalni revolt i političko nezadovoljstvo koje, jednom kada u Francuskoj počne, nitko ne zna kada će i kako završiti", kazao je Galić.
"Divlji kapitalizam proizvodi strašne socijalne posljedice"
Nanić je potom proširila razgovor na međunarodni kontekst, pitajući Galića svjedoči li se sličnim društvenim trendovima i u drugim državama. Pritom je spomenula pobjedu demokrata na nedavnim američkim izborima, kao i podatak da su troškovi života i egzistencijalna pitanja među najvažnijim temama za američke birače.
Galić smatra da je riječ o širem nezadovoljstvu postojećim ekonomskim i političkim sustavom, koje nije ograničeno samo na Francusku.
"Tu je divlji kapitalizam, odnosno kapitalizam koji se oblikovao nakon pada komunizma i koji je, nakon što je izgubio konkurenciju, počeo proizvoditi strašne socijalne posljedice. Vrlo mala manjina drži 90 posto bogatstva, a to je dugoročno neodrživo.
To je revolucionarno stanje. Samo se čeka tko će tu revoluciju, posredstvom demokracije, iskoristiti za promjenu vlasti", rekao je.
Dodao je da se i u Sjedinjenim Američkim Državama sve više govori o socijalnoj ljevici, socijalizmu i drukčijoj društvenoj alternativi, što smatra važnim izazovom za demokrate.
"Amerika prvi put govori o socijalnoj ljevici, o socijalizmu i socijalnoj alternativi. To je opasnost za demokrate. Svi misle i govore da su demokrati pobijedili, ali oni tek trebaju pobijediti", smatra Galić.
"Trump je doživio osobni poraz, ali demokrati tek trebaju pobijediti"
Govoreći o rezultatima američkih izbora, Galić je ocijenio da je riječ o ozbiljnom porazu republikanaca i Donalda Trumpa, ne samo zbog izbornih rezultata nego i zbog politike, metoda i stila koje je zastupao.
"Republikanci su izgubili, a Donald Trump doživio je osobni poraz. To je poraz politike koju je nametao, metoda i stila kojima se koristio, ali i poraz jedne improvizirane države koja je danas radila jedno, sutra drugo, čas u svoju korist, a čas protiv sebe. To je ujedno i poraz američke demokracije i birača koji su mogli izabrati takvog čovjeka", rekao je Galić.
"Demokrati će sljedeće dvije godine morati obuzdati Trumpa"
Trumpa je opisao kao političara koji je od početka pokazivao obilježja nezrelosti, usporedivši njegovo ponašanje s ponašanjem djeteta koje se igra politikom.
"Trump je od početka pokazivao simptome djetinjastog lika. Igrao se politikom. Sada je to odraslo dijete u politici dobilo skrbnika. Taj skrbnik mora paziti da dijete koje kontrolira i nadzire ne napravi nove djetinjarije, a istodobno mora pokazati da je sam odrastao i objasniti po čemu se razlikuje od njega", kazao je.
Galić smatra da su demokrati u sljedeće dvije godine pred velikim izazovom jer će morati obuzdati Trumpa, koji će, uvjeren je, nastojati dokazati da je cijelo vrijeme bio u pravu.
"Demokrati su pred velikim ispitom u sljedeće dvije godine. Morat će obuzdati Trumpa jer će on pokušavati dokazati da je bio u pravu. On nikada nije priznao da nije u pravu. Mogao je tijekom jednog dana 20 puta promijeniti mišljenje i svaki bi put tvrdio da je u pravu. Svako njegovo mišljenje za njega je bilo istinito.
Pritom je gomilao laži na način na koji je to malo tko u politici tako vješto činio, koristeći se alatima koje mu pružaju društvene mreže", ocijenio je.
Zaključno, smatra da se ni republikanci još nisu oporavili od izbornog šoka te da je prerano govoriti o konačnim pobjednicima i gubitnicima američke političke borbe.
"Republikanci se moraju oporaviti od šoka. Budući susret republikanaca i demokrata bit će susret sadašnjih pobjednika i gubitnika u drukčijim okolnostima. Zato još ne bih proglašavao pobjednika. Republikanci su doživjeli prije svega moralni poraz", zaključio je Galić.
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