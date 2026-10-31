raspoređeno 70.000 policajaca
Prosvjedi se nastavljaju diljem Francuske, očekuje se do 450.000 sudionika
Nekoliko prosvjednih povorki u okviru trećeg vikenda prosvjeda protiv visokih troškova života, tzv. "Trećeg čina", krenulo je u subotu poslijepodne diljem Francuske, uz iznimne sigurnosne mjere za koje je angažirano čak 70.000 pripadnika snaga sigurnosti kako bi se spriječilo nasilje i pljačke kakvi su se dogodili 17. listopada.
Šest mjeseci prije predsjedničkih izbora, treći uzastopni vikend prosvjeda, koji su sazvani na poziv srednjoškolaca, studenata, članova pokreta tzv. „Žutih prsluka” i sindikata, zabrinjava vlasti zbog sve učestalijih poziva na društvenim mrežama na „revoluciju”, „ustanak” i nenajavljene „divlje” prosvjede, i to upravo na Noć vještica.
U Parizu je nekoliko tisuća prosvjednika, od kojih su neki bili maskirani u Spidermana, Super Marija ili Frankensteina te nosili transparente s porukama poput „Upozorenje: klima visokih troškova života” ili „Ne želimo provesti život zarađujući za život”, počelo prosvjedovati rano poslijepodne u stambenim četvrtima na istočnoj periferiji grada.
Organizatori, koji su bezuspješno tražili od pravosuđa odobrenje rute kroz središte Pariza, osudili su, po uzoru na Savez općih studentskih udruga u Francuskoj (Fage), „novo ograničavanje prava na prosvjed”.
Kao i prošloga tjedna, dopuštene su samo povorke izvan središta gradova.
Očekuje se između 350 i 450 tisuća prosvjednika na 350 skupova
Prema izvorima iz policije, zabilježeno je 350 prosvjednih skupova koji bi mogli okupiti između 350 i 450 tisuća ljudi diljem zemlje.
Vlasti su ponovno aktivirale velike sigurnosne mjere od prošloga vikenda kako bi se izbjegao kaos od 17. listopada, koji je prema procjenama mobilizirao između 550 i 800 tisuća ljudi te eskalirao u pljačke trgovina, požare na javnim zgradama i sukobe sa snagama reda u više gradova.
Između 410 i 800 tisuća ljudi prosvjedovalo je prošle subote, tijekom dana koji je bio znatno manje nasilan.
Prije dolaska na pariški prosvjed, čelnik radikalne ljevice i kandidat na predsjedničkim izborima u travnju i svibnju 2027. godine, Jean-Luc Mélenchon, optužio je na platformi X vladu da „klizi u autoritarni režim”. Poručio je kako će pokazati čvrstu, mirnu i discipliniranu odlučnost u poštovanju temeljnih prava slobodnog naroda.
U Parizu je zatvoreno na desetke postaja metroa, osobito onih u blizini sjedišta vlasti, a mnoge su trgovine, kako na odobrenoj ruti tako i u središtu grada, zabarikadirane.
Izvor iz policije potvrdio je za agenciju AFP da se u Parizu očekuje između 400 i 800 aktivista „ultraljevice”.
U Lyonu je prefektura odobrila povorku izvan samog središta grada, koje još uvijek nosi ožiljke nasilja od 17. listopada, kada je zapaljena zgrada turističke zajednice.
U Rennesu je povorka krenula, no ugođaj je pomalo specifičan, rekao je 51-godišnji Laurent, pokazujući na policijski kombi, zabarikadiranu trgovinu i razbijena autobusna stajališta. „Djeluje tjeskobno, imamo osjećaj da je ovo zatišje pred oluju.”
Vlasti su upozorile na moguće izgrede koji bi se mogli protegnuti i na večernje sate.
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez upozorio je da izgovor Noći vještica neće biti zakonit razlog za prikrivanje lica na javnom mjestu s ciljem narušavanja javnog reda i mira.
Prema francuskom zakonu, nošenje maske na javnom mjestu dopušteno je tijekom proslava, ali je zabranjeno u blizini prosvjeda.
Policijski sat proglašen je u određenim dijelovima prijestolnice za noći na nedjelju te na ponedjeljak, u razdoblju od 23 sata do šest sati ujutro. Ta je mjera proteklih dana već bila uvedena u nekoliko francuskih gradova.
Nekoliko je organizacija već pozvalo na nastavak pokreta, a dvije su organizacije pozvale na blokadu srednjih škola i sveučilišta u utorak i četvrtak.
Za četvrtak je planiran i dan štrajka na poziv sindikata, a koordinacija „Žutih prsluka” pozvala je na nastavak prosvjeda u petak i subotu.
Prosvjedni val u Francuskoj započeo je sredinom rujna zbog visokih troškova života i porasta cijena goriva, nadovezavši se na mobilizaciju srednjoškolaca radi zahtjeva za većim sredstvima, većim brojem nastavnika u obrazovanju te obnovom školskih ustanova.
Nekoliko prosvjednika, među kojima i maloljetnici, teško je ozlijeđeno od početka pokreta tijekom interveniranja snaga reda. Prema podacima ministra unutarnjih poslova, ozlijeđena su 1193 policajca i žandara.
Prosvjedi su se proširili i na Europu.
U subotu su planirani prosvjedi u tridesetak gradova u Njemačkoj na poziv omladinskog pokreta GenZ regelt! (Gen Z to rješava!).
U Italiji su stotine tisuća studenata i radnika izišle u petak na ulice tražeći veća ulaganja u škole i mjere protiv rasta troškova života. Ti su prosvjedi protekli pretežito mirno, dva tjedna nakon vikenda 17. i 18. listopada koji su obilježili sukobi mladih i policije, posebice u Milanu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare