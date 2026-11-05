MARIO GUVO
Stručnjak: Trump ne voli disidente, a sada bi mu upravo oni mogli biti spas
Geopolitički stručnjak Mario Guvo u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić komentirao je rezultate američkih međuizbora, veliki poraz republikanaca, budućnost pokreta MAGA i moguće posljedice izbornog preokreta za američku političku scenu.
Naizborima održanima 3. studenoga demokrati su ostvarili veliku pobjedu i preuzeli kontrolu nad oba doma američkog Kongresa, osvojivši većinu u Zastupničkom domu i Senatu.
Uz to su ostvarili značajne uspjehe u utrkama za guvernere, uključujući pobjede u Teksasu, Ohiju i Iowi, dok su rezultati u Senatu na Aljasci i u Mississippiju još bili neizvjesni.
Američki birači okrenuli leđa republikancima
Govoreći o razmjerima republikanskog poraza, Guvo je najprije objasnio specifičnosti američkih međuizbora, na kojima se biraju guverneri saveznih država, dio senatora te svi članovi Zastupničkog doma Kongresa.
"Ovi međuizbori su specifični jer se u određenim saveznim državama biraju guverneri, koji imaju znatne ovlasti na lokalnoj razini. Bira se i dio senatora, odnosno članova gornjeg doma Kongresa, u kojemu svaka savezna država ima dva predstavnika. Međutim, ne biraju se svi senatori odjednom, nego prema cikličkom rasporedu. Uz to se biraju i članovi Zastupničkog doma, što je najbliže ekvivalentu našeg Sabora.
U svim tim utrkama, bilo da je riječ o guvernerskim izborima, koji su važni zbog lokalne vlasti, senatorskim utrkama ili izborima za Zastupnički dom, vidjeli smo potpuni potop republikanaca. Različite demografske skupine pomaknule su se od republikanaca prema demokratima za deset do 20 postotnih bodova.
"Republikanci izgubili i u svojim tradicionalnim uporištima"
Najveće iznenađenje su neke države koje smo dosad doživljavali kao potpuno republikanske, poput Teksasa i Kansasa, a u određenoj mjeri i Aljaske. Ondje još nisu proglašeni svi rezultati, a neizvjesno je i u Mississippiju. Takav tijesan odnos između demokrata i republikanaca u Mississippiju dosad je bio gotovo nezamisliv.
Za republikance je još zabrinjavajuće to što nisu izgubili samo u brojnim utrkama nego su se u nekim državama u kojima su se uspjeli održati, poput Floride i drugih sredina, našli u znatno slabijoj poziciji nego prije tri ili četiri godine, kada su imali potpunu dominaciju.
"Velik udarac za Trumpa i pokret MAGA-u"
Riječ je, dakle, o velikom republikanskom potopu i velikoj pobjedi demokrata. To će se odraziti na sve razine vlasti. Demokrati sada imaju većinu u Senatu, a u Zastupničkom domu trebalo im je više od 218 mjesta za većinu. Neki čak procjenjuju da bi mogli osvojiti 258 mandata, što bi bio jedan od većih izbornih poraza u novije vrijeme. I na čelu saveznih država bit će mnogo više demokratskih guvernera.
Među najvećim iznenađenjima su Kansas, Ohio i Teksas. Ohio je nekoć bio neodlučna savezna država, odnosno takozvani swing state, no u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa postao je čvrsto republikansko uporište. Ondje je i potpredsjednik SAD-a JD Vance. Unatoč tome, Ohio je izabrao demokratskog guvernera. To je velik udarac ne samo za Republikansku stranku nego ponajprije za Donalda Trumpa i pokret MAGA, koji su se poistovjetili sa strankom. Američki birači na ovim su izborima jasno odbacili takvu politiku", rekao je Guvo.
"Republikanci u rasulu, Vance se pokušava distancirati od Trumpa"
Voditeljica ga je potom pitala je li već počelo napuštanje pokreta MAGA unutar Republikanske stranke, što će se dogoditi s tim pokretom te kakva bi mogla biti politička sudbina ministra obrane Petea Hegsetha.
Guvo je istaknuo da je guverner Floride Ron DeSantis, jedan od istaknutijih republikanaca i nekadašnji Trumpov protukandidat, otvoreno priznao razmjere poraza.
"Ron DeSantis, koji je jedan od najjačih republikanaca, vodi republikansku Floridu, koja je čvrsto uporište te stranke, i jedan je od njezinih najmoćnijih političkih operativaca, iskreno je rekao da je došlo do svojevrsnog istrebljenja Republikanske stranke u brojnim dijelovima SAD-a.
To je za republikance iznimno teško, i u političkom smislu i kada je riječ o upravljanju. Stranka zapravo više nema dovoljno prepoznatljivih ljudi koji bi se mogli profilirati pa će morati izgraditi nova politička lica.
"Trump je uklonio neistomišljenike, a sada mu nedostaju"
Vidimo pokušaj JD-a Vancea da se nametne kao analitičar rezultata. Na društvenoj mreži X počeo je objašnjavati što se dogodilo i zašto su izgubili. Međutim, sve te analize sada izgledaju pomalo smiješno jer su i Vance i Trump tijekom prethodnih godina eliminirali sve disidente unutar Republikanske stranke i vodili oštre kampanje protiv njih.
Prije svega, radili su na konsolidaciji stranke, u čemu su sudjelovali i Trump i Vance. Sada se cijela Republikanska stranka našla u svojevrsnom limbu. S jedne strane imamo Trumpa, koji se prema stranci ponaša diktatorski i ne tolerira neistomišljenike. Takav je kao osoba, nastupa kao direktor i tako se odnosi prema ljudima. No sada vidimo da takav politički pristup nije dobar.
Upravo bi vam ti disidenti mogli biti korisni u trenutku kada ste nepopularni. Mogli bi istupiti i poručiti: 'Ja nisam povezan s Trumpom, ja sam obični republikanac.' Međutim, na ovim izborima nije bilo republikanca koji je mogao uvjerljivo reći da pripada Republikanskoj stranci, ali da nije povezan s Trumpom. Trump je potpuno konsolidirao stranku oko sebe.
"Vance računa na predsjedničku kandidaturu 2028."
Sada počinje distanciranje i javlja se strah. Postoji i strah od mogućih pravnih posljedica zbog određenih koruptivnih postupaka u Trumpovoj administraciji. Dosad su to bile glasine, a tek će se vidjeti imaju li temelja.
Republikanska stranka trenutačno je u velikom rasulu. Trump je ostao sam i zauzeo defenzivnu poziciju, nije toliko čvrst koliko se očekivalo. JD Vance pokušava se distancirati jer vjerojatno računa na to da će biti predsjednički kandidat 2028. godine. Međutim, teško se može odmaknuti od Trumpa ako je posljednje dvije godine kao potpredsjednik samo provodio njegove naredbe", ocijenio je Guvo.
"Investitori naklonjeni Trumpu očito više vjeruju demokratima nego republikancima"
Na kraju razgovora Guvo se osvrnuo i na energetsku krizu te moguće gospodarske posljedice izbornih rezultata, posebno na reakciju američkog tržišta kapitala.
"Tradicionalno, kada demokrati preuzmu vlast, američka burza, barem kada je riječ o dionicama, najčešće bilježi pad. Nakon objave izbornih rezultata burza je tijekom noći inicijalno blago pala, no već do jutra, odnosno sljedećeg dana, ponovno je porasla, što je vrlo zanimljivo.
Povijesno gledano, očekivalo bi se da će tržište barem nakratko pasti. Činjenica da se indeks S&P odmah oporavio velika je stvar jer očito i investitori koji su više naklonjeni Trumpu imaju veće povjerenje u to da će demokratska većina dobro upravljati američkim gospodarstvom nego što su to činili republikanci", zaključio je Guvo.
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