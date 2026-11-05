Stručnjak: Trump ne voli disidente, a sada bi mu upravo oni mogli biti spas

Među najvećim iznenađenjima su Kansas, Ohio i Teksas. Ohio je nekoć bio neodlučna savezna država, odnosno takozvani swing state, no u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa postao je čvrsto republikansko uporište. Ondje je i potpredsjednik SAD-a JD Vance. Unatoč tome, Ohio je izabrao demokratskog guvernera. To je velik udarac ne samo za Republikansku stranku nego ponajprije za Donalda Trumpa i pokret MAGA, koji su se poistovjetili sa strankom. Američki birači na ovim su izborima jasno odbacili takvu politiku", rekao je Guvo.