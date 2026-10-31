Kaos na francuskim ulicama: Suzavci, sukobi i stotine uhićenih

REUTERS/Manon Cruz

Izbili su sukobi između prosvjednika i policije u nekoliko francuskih gradova u subotu, dok je 320.000 ljudi izišlo na ulice kako bi prosvjedovalo protiv visokih troškova života i pogoršanja uvjeta u školama.

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Nakon uglavnom mirnog početka prosvjeda, policija je upotrijebila suzavac u Parizu i Lyonu kasno poslijepodne, prema izvješćima francuskih medija i snimkama.

U Parizu su se mogle čuti pirotehničke eksplozije, dok su snimke televizije BFMTV pokazale kako prosvjednici bacaju zapaljive naprave na interventnu policiju, zbog čega je nekoliko policajaca zahvatio plamen.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je 320.000 ljudi sudjelovalo u prosvjedima diljem zemlje, među njima 70.000 u Parizu, a privedeno je 296 osoba.

U Marseilleu, snimke su prikazale predmete kako gore na ulicama i vatrogasce kako gase požare. Sukobi s policijom također su prijavljeni u Rennesu i Toulouseu.

U Rennesu, pojedinci su ispaljivali projektile prema policajcima, prema lokalnoj prefekturi.

Prosvjede su organizirali sindikati, školske i studentske organizacije, kao i pokret Žutih prsluka koji se pojavio u Francuskoj 2018. godine.

Napetosti u glavnom gradu eskalirale su nakon što su prosvjednici došli do kraja svoje prosvjedne rute na južnom rubu Pariza.

Prem medijskim izvješćima, interventna policija naredila je prosvjednicima da napuste područje, no rastjerivanje okupljene gomile teklo je sporo.

Oko 70.000 policajaca i drugog sigurnosnog osoblja poslano je diljem Francuske na subotnje prosvjede.

Slično veliki broj sigurnosnih snaga raspoređen je prošli vikend, čime je uglavnom spriječeno nasilje i razaranje kakvo se moglo vidjeti 17. listopada.

Mladi ljudi već tjednima prosvjeduju u Francuskoj zbog nedostatka osoblja i opreme u školama. Od sredine listopada i druge skupine pridružile su se prosvjedima, uglavnom zbog visokih troškova života.