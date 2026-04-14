FOTO, VIDEO / Gotov prvi krug razgovora u Washingtonu. WSJ: Europa sprema poslijeratni plan za oslobađanje Hormuza bez SAD-a

Daniel Ella, izraelski zapovjednik koji na terenu vodi bataljun odgovoran za ubojstvo petogodišnje Hind Rajab, danas je ranjen u Libanonu, objavio je Dyab Abou Jahjah, glavni direktor Zaklade Hind Rajab (HRF), u objavi na X-u.

HRF, osnovan 2024. godine, okupio je odvjetnike i aktiviste iz cijelog svijeta kako bi pripremili slučajeve protiv izraelskih vojnika na temelju sadržaja koji su sami vojnici dijelili na društvenim mrežama, javlja Al Jazeera.

Jahjah je rekao da je HRF sa sjedištem u Belgiji podnio prijavu protiv zapovjednika Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu.

Izraelska vojska nije komentirala ovu tvrdnju, ali je prije kratkog vremena objavila na X-u da istražuje ozljeđivanje časnika tijekom “operativne aktivnosti u južnom Libanonu”.

Časnik je evakuiran radi pružanja liječničke pomoći, priopćila je vojska, bez dodatnih detalja.