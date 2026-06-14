Iran: Sporazum sa SAD-om sadrži otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje sankcija

AFP

Viši iranski dužnosnik za Reuters je rekao da konačan nacrt memoranduma o razumijevanju s Washingtonom pokriva cijeli niz pitanja, od iranskog nuklearnog programa do otvaranja Hormuškog tjesnaca i ukidanja američkih sankcija za iransku naftu, a o konačnom sporazumu će se razgovarati unutar 60 dana.

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Prema nacrtu memoranduma, Iran bi trenutačno otvorio Hormuški tjesnac za sve komercijalne brodove, a Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka. Prestanak blokade bi započeo odmah nakon potpisivanja dokumenta, a trebao bi biti dovršen unutar 30 dana.

Financijska pitanja

SAD neće uvoditi nove sankcije protiv Irana dok se ne postigne konačan sporazum nakon kojeg će sve sankcije SAD-a i Ujedinjenih naroda biti ukinute prema dogovorenom vremenskom okviru.

Također, Washington će na određeno razdoblje ukloniti sankcije za iransku naftu kako bi Teheran mogao prodavati energent i ostvarivati prihod.

SAD, prema tom izvoru, pristaje osloboditi 25 milijardi dolara vrijednu zamrznutu iransku imovinu, uključujući izravan prijenos gotovine, suradnju zemalja u regiji i financijske kreditne linije.

Washington će, u koordinaciji sa svojim regionalnim saveznicima, pripremiti plan za rekonstrukciju i razvoj Irana, koji će dogovoriti s Teheranom unutar 60 dana.

Nuklearni program

Teheran prihvaća da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje.

Iran bi trebao zadržati trenutni status svog nuklearnog programa te se suzdržavati od daljnjeg obogaćivanja uranija i proširenja svojih nuklearnih postrojenja.

Sjedinjene Države će dozvoliti Iranu da razrijedi svoje zalihe visoko obogaćenog uranija na iranskom teritoriju u sklopu budućeg sveobuhvatnog sporazuma.

O iranskom nuklearnom programu, aktivnostima obogaćivanja uranija i mehanizmima za upravljanje iranskim zalihama će se pregovarati unutar 60 dana od potpisivanja memoranduma i ta će pitanja biti riješena konačnim sporazumom.