Nakon što je vatra ugašena na južnim padinama Omiške Dinare, vjetar je aktivirao požarište na sjevernim padinama ovog brda. Da se vjetar “diže” diljem Dalmacije svjedoče službeno izmjereni podaci DHMZ-a. Zadar u 17 sati mjeri brzinu vjetra od 8m/s što je umjereno jak vjetar, a splitsko područje na 6 m/s, javlja Dalmacija Danas,

Po prognozi vjetar bi do 19 sati mogao još malo ojačati, potom će privremeno slabiti prije nego što se noćas ponovno javi umjerena bura.