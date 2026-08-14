Katastrofa u Dalmaciji
FOTO, VIDEO / Dalmacija gori: Pojačao vjetar kod Omiša. Osmero u životnoj opasnosti
U splitskoj bolnici tijekom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata ozlijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina, nakon požara koji je u četvrtak navečer izbio kod Omiša.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
68 Objava
18:00
prije 0 min.
Splitski liječnik za N1: Još jedna žena prebačena na intenzivnu, četiri životno ugrožena pacijenta u Zagrebu
Dr. Ivan Utrobičić iz KBC-a Split govorio je za N1 o stanju pacijenata ozlijeđenih u požaru u splitskoj bolnici, istaknuvši da je kod jedne pacijentice došlo do pogoršanja te da su liječnici morali intervenirati.
17:53
prije 7 min.
Razbuktao se plamen na sjevernim padinama Omiške Dinare, vjetar jača
Nakon što je vatra ugašena na južnim padinama Omiške Dinare, vjetar je aktivirao požarište na sjevernim padinama ovog brda. Da se vjetar “diže” diljem Dalmacije svjedoče službeno izmjereni podaci DHMZ-a. Zadar u 17 sati mjeri brzinu vjetra od 8m/s što je umjereno jak vjetar, a splitsko područje na 6 m/s, javlja Dalmacija Danas,
Po prognozi vjetar bi do 19 sati mogao još malo ojačati, potom će privremeno slabiti prije nego što se noćas ponovno javi umjerena bura.
17:39
prije 21 min.
Osmero u životnoj opasnosti
Ivan Utrobičić iz KBC-a Split za N1 izjavio je da je još jedna žena prebačena na jedinicu intenzivne njege. Sad je osam životno ugroženih osoba, od kojih su četiri prebačene u Zagreb.
Uskoro opširnije.
17:29
prije 31 min.
Božinović: Sustav civilne zaštite dobro funkcionira unatoč rekordnom ljetu
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u petak na Pelješcu da sustav civilne zaštite dobro funkcionira i raspoređuje snage tamo gdje su najpotrebnije, zahvalivši vatrogascima Dubrovačko-neretvanske županije i kolegama koji su stigli iz drugih dijelova Hrvatske.
Opširnije OVDJE.
17:12
prije 48 min.
Nestala tijekom bijega od požara kod Omiša: Policija traga za Draganom (34)
Tijekom katastrofalnog požara na omiškom području u Stanićima je nestala 34-godišnja Dragana Antešević iz Bosne i Hercegovine, a policija je objavila njezine podatke i fotografiju.
17:01
prije 59 min.
Vatra buknula u kanjonu Cetine, preminula mlada žena
Novi požar buknuo je na omiškom području, ovoga puta u kanjonu Cetine, na predjelu zaseoka Rogošići – Mimičić, piše Slobodna Dalmacija.
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16:32
prije 1 h
VIDEO / HGSS sudjelovao u saniranju požara kod Omiša
U evakuaciji oko 150 ljudi kod Omiša, uz brodice Lučke kapetanije i policije, sudjelovali su i članovi HGSS-a s gumenjakom, poručili su iz HGSS-a.
Na terenu je 20 članova HGSS Stanice Split. Posebno ističemo požrtvovnost vatrogasaca i izvrsnu suradnju svih žurnih službi.
16:29
prije 1 h
KBC Split objavio nove informacije o žrtvama požara
Nakon požara na području Omiša u KBC-u Split pregledana su 42 pacijenta, od kojih je 14 hospitalizirano, deset u jedinicama intenzivnog liječenja, a sedam ih je životno ugroženo i na respiratoru, izvijestila je u petak ministrica zdravstva Irena Hrstić.
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16:05
prije 1 h
Gori i kod Zadra
Šef vatrogasaca Slavko Tucaković potvrdio nam za Index da je izbio veliki požar kod Ninskih Stanova.
15:41
prije 2 h
Hrvatski Crveni križ: Preko 2000 ljudi zbrinuto u Splitu, Omišu i Makarskoj
Hrvatski Crveni križ (HCK) objavio je u petak poslijepodne kako je zbog požara na području Omiša u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba te da se broj osoba koje borave u privremenom smještaju u Omišu i Splitu, mijenja iz trenutka u trenutak.
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