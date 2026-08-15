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istraga u tijeku

Pucnjava ispred studentskog doma u Virginiji: Ranjeno pet studenata

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Hina
|
15. kol. 2026. 19:45
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Policija UNSPLASH
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

Pet je osoba ozlijeđeno, od kojih jedna kritično, u pucnjavi na Državnom sveučilištu Virginia za koju se sumnjiči više osoba, priopćilo je sveučilište u subotu.

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Incident se dogodio ispred studentskog doma u noći na subotu po lokalnom vremenu, zbog čega je reagirala policija.

Pet osoba s ozljedama nanesenim vatrenim oružjem prevezeno je u lokalne bolnice. Četvero je imalo ozljede koje se ne smatraju opasnima po život, priopćilo je sveučilište.

Zasad nije jasno jesu li osumnjičenici uhićeni, a sveučilište je dodalo da policija okruga Chesterfield vodi istragu uz pomoć drugih lokalnih policijskih snaga i sveučilišne policije.

Državno sveučilište Virginia (VSU) broji oko 5000 studenata, a nalazi se nešto više od 40 kilometara južno od Richmonda, glavnog grada američke savezne države Virginije. Također je jedno od povijesno crnačkih sveučilišta i fakulteta u zemlji.

Prema web stranici sveučilišta, nastava u novom semestru trebala je započeti u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni.

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Teme
amerika masovna pucnjava pucnjava sad virginia

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