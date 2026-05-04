Račune građana od danas će podebljati državna injekcija. Počinje isplata povrata poreza. Vratit će im se više od 400 milijuna eura, a najviše će profitirati mladi do 25 godina. Kome se sve smiješi dodatak na računu?
"Vodeći se prethodnom godinom možemo očekivati da će oko 800.000 građana dobiti povrat poreza i u ukupnom iznosu od 400 milijuna eura. Izdavanje privremenih poreznih rješenja je već krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja", kazala je Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave, piše Dnevnik.hr.
Do kraja svibnja većini će povrat i sjesti. Najveći su dobitnici mlađi – njih više od 230.000 Mladi do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata preplaćenog poreza. Onima do 30. godine, vratit će se 50 posto iznosa.
Odnosi se to na zaposlene osobe koje dobivaju plaću, ne studentski servis.
Na primjeru plaće od 1100 eura, mladi u Splitu dobit će oko 1642, u Zagrebu oko 1792 eura. Oni stariji, do 30., u Splitu će dobiti 821, a u Zagrebu oko 896 eura.
Neki će ipak porez morati i vratiti.
"Ako, recimo, uzdržavate dijete do 9. mjeseca, a onda se ono zaposli i ostvari dohodak veći od 3600 eura, vi ćete kao roditelj ostati bez prava na olakšicu. Ako vam je to drugo dijete na kartici, vratit ćete više novaca nego što će dijete dobiti povratom", kazala je Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore.
