Pucnjava kod Oklahoma Cityja, najmanje 10 ranjenih

Najmanje 10 osoba prevezeno je u bolnice nakon pucnjave na zabavi uz jezero u blizini Oklahoma Cityja, u američkoj saveznoj državi Oklahomi, priopćila je policija.
Glasnogovornica policije u Edmondu Emily Ward rekla je da su vlasti zaprimile više dojava o pucnjavi oko 21 sat na okupljanju mladih kod jezera Arcadia. U nedjelju kasno navečer izjavila je da još nema uhićenja te da nema razloga vjerovati kako postoji prijetnja za javnost, piše AP.
„Trenutno smo posvuda po metropolitanskom području i razgovaramo sa žrtvama i svjedocima“, rekla je Ward.
Dodala je da su, osim 10 osoba koje su prevezene u bolnice, neki ozlijeđeni sami došli na liječenje. Navela je da su žrtve u „različitim stanjima“.
Jezero Arcadia, smješteno oko 13 milja (21 kilometar) sjeverno od Oklahoma Cityja, umjetno je akumulacijsko jezero namijenjeno kontroli poplava, ali je i popularno mjesto za rekreaciju koje nudi ribolov, vožnju čamcem, piknik i kampiranje. Nalazi se u Edmondu, predgrađu Oklahoma Cityja s oko 100.000 stanovnika.
