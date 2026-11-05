Jedno pitanje dijeli europske čelnike: Treba li ponovno razgovarati s Putinom?

To je velika promjena u odnosu na diplomatsku izolaciju kojoj je Putin bio izložen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., kada je većina europskih čelnika uglavnom izbjegavala izravne kontakte s Kremljom. Sam Stubb tijekom predsjedničke kampanje 2024. izjavio je da se ne bi javio na telefon kada bi ga Putin nazvao.