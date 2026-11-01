"Putin nije odbio razgovarati"
Kremlj: Zelenski slobodno može doći u Moskvu!
Ruski predsjednik Vladimir Putin nikada nije odbio razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izjavio je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov novinaru Vesti Pavlu Zarubinu.
Odgovarajući na pitanje bi li se Putin javio na telefon kada bi ga Zelenski nazvao, Ušakov je rekao: "Mislim da bi se, naravno, javio. Putin nikada nije odbio razgovarati."
Istodobno je naglasio da Zelenski, ako želi osobno razgovarati s ruskim predsjednikom, može doći u Moskvu.
"On (Zelenski) šalje signale različitim kanalima. Ako doista želi pregovarati, slobodno može doći u Moskvu", istaknuo je savjetnik Kremlja, prenosi TASS.
Rusi i Ukrajinci razmjenjuju žestoke napade na energetsku infrastrukturu
Ruski zračni napadi ostavili su u nedjelju stotine tisuća Ukrajinaca bez električne energije, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski, a ruske su vlasti izvijestile o velikoj šteti na jednom industrijskom pogonu nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Nižnjenovgorodsku oblast.
Iako je šestodnevni lokalni prekid vatre potrajao i svojeg posljednjeg dana oko ukrajinskog grada Oleškija koji je pod ruskom kontrolom, posustajanja u borbama na ostatku bojišnice nije bilo, a obje su strane nastavile sa zračnim napadima dugog dometa.
Zelenski je rekao da je Rusija tijekom noći pogodila energetsku infrastrukturu u četiri ukrajinske regije, prekinuvši opskrbu električnom energijom za stotine tisuća kućanstava.
„Intenzitet napada iznimno je visok, a Rusi nastoje u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti nedostatak presretača balističkih raketa”, objavio je na Telegramu.
Dodao je da je Ukrajina u međuvremenu pogodila tvornicu Kamenski u ruskoj Rostovskoj oblasti, za koju tvrdi da sudjeluje u proizvodnji ruskih raketa. Moskva nije komentirala navodni napad.
Međutim, u Nižnjenovgoroskoj oblasti guverner Gleb Nikitin izjavio je da je masovni noćni napad ukrajinskih bespilotnih letjelica prouzročio „znatnu štetu” na jednom industrijskom objektu.
Nije precizirao koji je objekt pogođen. U toj se oblasti nalazi rafinerija nafte NORSI, jedna od najvećih u Rusiji.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage tijekom noći oborile 235 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruskih regija.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da je oborilo 371 od ukupno 433 bespilotne letjelice dugog dometa koje je Rusija lansirala od subote navečer.
U svojem jutarnjem izvješću zrakoplovstvo je navelo da su deseci ruskih bespilotnih letjelica i u nedjelju ujutro bili u zraku. U Kijevu je od ponoći šest puta proglašavana zračna opasnost od bespilotnih letjelica.
Opskrba gorivom
Regionalna vlada Nižnjeg Novgoroda također nije navela koji je objekt pogođen, ali je priopćila da poduzima korake kako bi osigurala opskrbu benzinskih crpki gorivom, pozivajući vozače da „kupuju gorivo samo prema potrebama i izbjegavaju paničnu kupnju”, prenijela je agencija Interfax.
Ovo upozorenje upućuje na to da je oštećeni objekt povezan s infrastrukturom za preradu nafte ili opskrbu gorivom u toj oblasti. Kijev nije odmah preuzeo odgovornost za napad u Nižnjenovgorodskoj oblasti.
U petak je Rusija objavila da je Ukrajina nastavila s napadima na njezine rafinerije nafte te optužila Kijev za zanemarivanje zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trumpa da prekine takve napade, za koje Trump tvrdi da povećavaju cijenu dizela uoči američkih međuizbora idućeg tjedna.
Ukrajina ističe da podupire potpuni prekid vatre na energetske ciljeve, uključujući i vlastitu teško oštećenu električnu mrežu, ali da Moskva ne želi pristati na to.
U razgovoru za državni televizijski kanal Vesti u nedjelju, zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak, koji vodi energetski sektor, nije spomenuo napad u Nižnjenovgorodskoj oblasti, ali je rekao da ukrajinski napadi na ruske rafinerije dodatno narušavaju ravnotežu na globalnom tržištu goriva i utječu na cijene.
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