Kristen Michal
Pentagon tražio blažu retoriku prema Rusiji, stigao odgovor: "Putin je diktator koji ubija žene i djecu"
Estonski premijer Kristen Michal izjavio je za Delfi da namjerava nastaviti otvoreno govoriti o prijetnji koju predstavlja Rusija.
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Reuters je izvijestio da su dužnosnici Pentagona pozvali baltičke države, uključujući Estoniju, da izbjegavaju pretjerano oštre izjave prema Moskvi. Michal je novinarima rekao da osobno nije primio takav zahtjev od SAD-a.
"Ne namjeravam se suzdržavati. Putin je diktator koji ubija žene i djecu. I nastavit će to činiti sve dok ga se ne prisili da promijeni smjer", rekao je Michal.
Dodao je da dodvoravanje diktatorima vodi samo do poniženja te u konačnici nimalo ne pridonosi zaštiti slobode, prenosi ruski neovisni portal Meduza.
Estonija, istaknuo je, daje svoj doprinos obrani istočnog krila NATO-a, izdvajajući gotovo sedam posto svojeg BDP-a za potrebe Saveza. Za osiguravanje sigurnosti nužna je i spremnost da se "vuka nazove vukom, a ne šumskim psom".
Michal je dodao da čvrst stav Estonije i njezine jasne poruke "ne daju Rusiji mira".
Reuters je ranije, pozivajući se na izvore, izvijestio da su se dužnosnici Pentagona obratili Litvi, Latviji i Estoniji sa zahtjevom da ublaže retoriku prema Moskvi.
Elbridge Colby, čelnik odjela Pentagona zaduženog za obrambenu politiku, kao primjer neprimjerene retorike naveo je izraz "stjeran u kut poput štakora".
Michal je taj izraz upotrijebio krajem rujna, govoreći o Putinu u kontekstu porasta broja sabotaža.
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