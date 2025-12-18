Oglas

Kennedy Center preimenovan u Trump-Kennedy Center

18. pro. 2025. 20:46
trump-kennedy center
Tom Brenner / REUTERS

Upravni odbor Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy u četvrtak je izglasao preimenovanje ustanove tako da sada nosi ime i nekadašnjeg i aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Članici demokrata isključen mikrofon

„Upravni odbor Kennedy Centra danas je jednoglasno odlučio da se institucija nazove Memorijalni centar za izvedbene umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy“, izjavila je glasnogovornica centra Roma Daravi.

„Jednoglasna odluka priznaje da je sadašnji predsjednik Upravnog odbora spasio instituciju od financijske propasti i fizičkog uništenja. Novi Trump–Kennedy Center odražava nedvosmislenu dvostranačku potporu američkom kulturnom središtu za generacije koje dolaze“, dodala je, a prenosi CNN.

Glasanje se održalo tijekom sastanka Upravnog odbora, prema izvoru upoznatom s događajem, tijekom kojeg se Trump uključio telefonom.

Trump već spominjao ideju


Predsjednik Trump, koji je u veljači izabran za predsjednika Upravnog odbora od strane novoformiranog sastava, često se u šali referirao na centar za izvedbene umjetnosti kao na „Trump Kennedy Center“, a čini se da je njegov vlastoručno odabrani odbor odobrio tu želju.

Demokratska kongresnica Joyce Beatty, članica odbora po službenoj dužnosti, pokušala je uložiti prigovor na odluku, ali joj je isključen mikrofon. Sastanak je potom zaključen, rekao je izvor.

„Čestitke predsjedniku Donaldu J. Trumpu, a isto tako čestitke predsjedniku Kennedyju, jer će ovo doista biti sjajan tim još dugo u budućnosti! Zgrada će bez sumnje dosegnuti nove razine uspjeha i veličanstvenosti“, napisala je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt na platformi X.

Nekoliko dana nakon povratka na dužnost, Trump je najavio agresivan plan za raspuštanje postojećeg Upravnog odbora i smjenu njegova predsjednika, milijardera i filantropa Davida Rubensteina. Od tada predvodi napore da preoblikuje instituciju prema vlastitim ukusima.

Trump Kennedy Center donald trump

