Kennedy Center preimenovan u Trump-Kennedy Center

Upravni odbor Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy u četvrtak je izglasao preimenovanje ustanove tako da sada nosi ime i nekadašnjeg i aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Članici demokrata isključen mikrofon
„Upravni odbor Kennedy Centra danas je jednoglasno odlučio da se institucija nazove Memorijalni centar za izvedbene umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy“, izjavila je glasnogovornica centra Roma Daravi.
„Jednoglasna odluka priznaje da je sadašnji predsjednik Upravnog odbora spasio instituciju od financijske propasti i fizičkog uništenja. Novi Trump–Kennedy Center odražava nedvosmislenu dvostranačku potporu američkom kulturnom središtu za generacije koje dolaze“, dodala je, a prenosi CNN.
Glasanje se održalo tijekom sastanka Upravnog odbora, prema izvoru upoznatom s događajem, tijekom kojeg se Trump uključio telefonom.
For the record. This was not unanimous. I was muted on the call and not allowed to speak or voice my opposition to this move. Also for the record, this was not on the agenda. https://t.co/D1zGV7xiWV pic.twitter.com/vmq74mxpqT— Rep. Joyce Beatty (@RepBeatty) December 18, 2025
Trump već spominjao ideju
Predsjednik Trump, koji je u veljači izabran za predsjednika Upravnog odbora od strane novoformiranog sastava, često se u šali referirao na centar za izvedbene umjetnosti kao na „Trump Kennedy Center“, a čini se da je njegov vlastoručno odabrani odbor odobrio tu želju.
Demokratska kongresnica Joyce Beatty, članica odbora po službenoj dužnosti, pokušala je uložiti prigovor na odluku, ali joj je isključen mikrofon. Sastanak je potom zaključen, rekao je izvor.
I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump…— Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025
„Čestitke predsjedniku Donaldu J. Trumpu, a isto tako čestitke predsjedniku Kennedyju, jer će ovo doista biti sjajan tim još dugo u budućnosti! Zgrada će bez sumnje dosegnuti nove razine uspjeha i veličanstvenosti“, napisala je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt na platformi X.
Nekoliko dana nakon povratka na dužnost, Trump je najavio agresivan plan za raspuštanje postojećeg Upravnog odbora i smjenu njegova predsjednika, milijardera i filantropa Davida Rubensteina. Od tada predvodi napore da preoblikuje instituciju prema vlastitim ukusima.
