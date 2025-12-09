Oglas

transparentnost plaće

Koliko zarađuju zaposleni u Lidlu u Njemačkoj?

N1 Srbija
09. pro. 2025. 08:24
lidl
Loic VENANCE / AFP, Ilustracija

Lidl je jedan od najvećih diskontnih lanaca na svijetu i zapošljava tisuće ljudi. No koliko zapravo zarađuju prodavači, voditelji trgovina i pripravnici u ovom maloprodajnom lancu?

Platforma gdje zaposlenici dijele podatke o plaći

Pregled transparentnosti o ovim pitanjima pruža platforma Kununu, gdje zaposlenici anonimno mogu ocijeniti svog poslodavca i navesti svoje plaće. Kununu je već objavio prosječne plaće po njemačkim saveznim državama te koja zanimanja donose najveće zarade.

Kununu također pruža podatke o prosječnim plaćama za različite pozicije u Lidlu, iako za neke funkcije postoji vrlo malo prijavljenih podataka. Najviše unosa postoji za prodavače, voditelje trgovina i pripravnike, prenosi Govorise.

Prosječne bruto godišnje plaće u Lidlu prema Kununu:

  • Pripravnik/ca: 13.900 €
  • Blagajnik/ca: 31.200 €
  • Radnik u skladištu: 31.400 €
  • Prodavač: 33.100 €
  • Prodavač (druga kategorija): 34.900 €
  • Administrativni službenik: 41.700 €
  • Zamjenik voditelja poslovnice: 42.700 €
  • Voditelj poslovnice: 60.400 €
  • Konzultant: 68.200 €
  • Regionalni menadžer: 83.200 €

Važno je naglasiti da su ovo prosječni iznosi svih prijavljenih podataka – što znači da su rasponi prilično široki.

Primjerice, plaće voditelja poslovnica kreću se od 29.500 do čak 83.700 eura bruto godišnje, ovisno o kolektivnom ugovoru i individualnim uvjetima. Neki zaposlenici su plaćeni prema kolektivnim ugovorima, dok drugi nisu, što objašnjava velike razlike, prenosi N1 Srbija.

