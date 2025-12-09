Koliko zarađuju zaposleni u Lidlu u Njemačkoj?

Lidl je jedan od najvećih diskontnih lanaca na svijetu i zapošljava tisuće ljudi. No koliko zapravo zarađuju prodavači, voditelji trgovina i pripravnici u ovom maloprodajnom lancu?
Platforma gdje zaposlenici dijele podatke o plaći
Pregled transparentnosti o ovim pitanjima pruža platforma Kununu, gdje zaposlenici anonimno mogu ocijeniti svog poslodavca i navesti svoje plaće. Kununu je već objavio prosječne plaće po njemačkim saveznim državama te koja zanimanja donose najveće zarade.
Kununu također pruža podatke o prosječnim plaćama za različite pozicije u Lidlu, iako za neke funkcije postoji vrlo malo prijavljenih podataka. Najviše unosa postoji za prodavače, voditelje trgovina i pripravnike, prenosi Govorise.
Prosječne bruto godišnje plaće u Lidlu prema Kununu:
- Pripravnik/ca: 13.900 €
- Blagajnik/ca: 31.200 €
- Radnik u skladištu: 31.400 €
- Prodavač: 33.100 €
- Prodavač (druga kategorija): 34.900 €
- Administrativni službenik: 41.700 €
- Zamjenik voditelja poslovnice: 42.700 €
- Voditelj poslovnice: 60.400 €
- Konzultant: 68.200 €
- Regionalni menadžer: 83.200 €
Važno je naglasiti da su ovo prosječni iznosi svih prijavljenih podataka – što znači da su rasponi prilično široki.
Primjerice, plaće voditelja poslovnica kreću se od 29.500 do čak 83.700 eura bruto godišnje, ovisno o kolektivnom ugovoru i individualnim uvjetima. Neki zaposlenici su plaćeni prema kolektivnim ugovorima, dok drugi nisu, što objašnjava velike razlike, prenosi N1 Srbija.
