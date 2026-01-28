Njemački Lidl i Kaufland uvode velike promjene. Što se mijenja?

I Kaufland je najavio: “U 2026. godini ubrzavamo tempo u cijeloj zemlji!” Trenutno je više od 130 njihovih poslovnica opremljeno sustavom K-Scan. Zanimljivo je da devet od deset kupaca radije koristi ručni skener koji dobiju u trgovini nego vlastiti pametni telefon. Stručnjaci smatraju da je to praktičnije u ogromnim trgovinama Kauflanda jer se kupci ne moraju brinuti hoće li im se isprazniti baterija na mobitelu.