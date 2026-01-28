Njemački Lidl i Kaufland uvode velike promjene. Što se mijenja?

Svi poznaju onu frustrirajuću situaciju: nakon stresne kupovine, završite u najsporijem redu na blagajni. Kako bi povećali učinkovitost i smanjili troškove, njemački supermarketi uvode tehničke inovacije koje će iz temelja promijeniti iskustvo kupovine.
Lidl ubrzava modernizaciju
Lidl snažno ubrzava opremanje svojih trgovina samoposlužnim blagajnama. Prema planovima grupe Schwarz, do proljeća 2026. godine svaka druga od ukupno 3.250 poslovnica u Njemačkoj bit će opremljena samoposlužnim sustavima.
Osim toga, sustav “Scan & Go” (skeniranje proizvoda mobitelom tijekom same kupovine) širi se nevjerojatnom brzinom. Dok je prije Božića taj sustav bio dostupan u tek 200 poslovnica, sredinom siječnja broj je već skočio na 340 lokacija, piše Fenix Magazin.
Kaufland uvodi “K-Scan”: Ručni skeneri popularniji od mobitela
I Kaufland je najavio: “U 2026. godini ubrzavamo tempo u cijeloj zemlji!” Trenutno je više od 130 njihovih poslovnica opremljeno sustavom K-Scan. Zanimljivo je da devet od deset kupaca radije koristi ručni skener koji dobiju u trgovini nego vlastiti pametni telefon. Stručnjaci smatraju da je to praktičnije u ogromnim trgovinama Kauflanda jer se kupci ne moraju brinuti hoće li im se isprazniti baterija na mobitelu.
Profitabilno za trgovce
Stručnjak za maloprodaju Andy Baldauf objašnjava da iza ovih promjena ne stoje samo praktični razlozi. “Kupci koji sami skeniraju robu su posebno profitabilni za trgovce jer u pravilu pune košarice puno više od onih koji idu na klasične blagajne”, analizira Baldauf.
U posljednje dvije godine broj trgovina sa samoposlužnim blagajnama u Njemačkoj se više nego udvostručio, a ovaj trend ne pokazuje znakove usporavanja.
