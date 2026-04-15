Magyar cilja Orbanove ljude u Bruxellesu. Evo tko su mu prve mete
Pobjeda Petera Magyara na izborima u Mađarskoj prijeti Orbánovoj mreži utjecaja u EU-u, stavljajući pod znak pitanja osobe poput povjerenika Olivéra Várhelyija, think tanka MCC Brussels i mađarskog veleposlanika, piše Euronews
Izbor Pétera Magyara za sljedećeg mađarskog premijera — čime završava 16 godina vladavine Viktora Orbána — mogao bi preoblikovati Orbánovu mrežu utjecaja u Bruxellesu, od europskog povjerenika Olivéra Várhelyija do MCC Brusselsa, think tanka povezanog s vladom.
Njegova stranka Tisza, koja je osvojila dvotrećinsku ustavnu većinu, obećala je preusmjeriti odnose Mađarske s EU-om i NATO-om. Iako Magyar još nije detaljno iznio svoje planove za Bruxelles, tijekom kampanje i nakon izbora obećao je temeljite promjene.
„Jednostavna promjena vlasti nije dovoljna za rješavanje ovih problema; potrebna je promjena režima, jer organizirana kriminalna skupina zapravo upravlja našom zemljom“, rekao je Magyar u ponedjeljak na međunarodnoj konferenciji za medije.
Magyar je također pozvao ključne državne dužnosnike, uključujući predsjednika Tamása Sulyoka, da podnesu ostavke ili se suoče s razrješenjem. Na meti su mu se našli i neki od Orbánovih najbližih prijatelja iz kruga bogatih, poput najbogatijeg Mađara Lőrincza Mészárosa.
Posljednjih godina Orbán je izgradio opsežnu mrežu u Bruxellesu kako bi unaprijedio svoju političku agendu i pojačao svoj politički narativ. Nekoliko ključnih osoba sada se suočava s mogućim smjenama, dok bi povezane organizacije mogle ostati bez dijela financiranja, piše Euronews.
Mađarski povjerenik Várhelyi kao najslabija karika
Jedan od najistaknutijih Orbánovih saveznika u Bruxellesu je Olivér Várhelyi, europski povjerenik za zdravlje i dobrobit životinja. Ni Magyar ni stranka Tisza nisu ga izričito imenovali kao metu, ali mnogi u Bruxellesu promjenu vlasti vide kao priliku za pritisak na njegovu smjenu.
Várhelyi se smatra bliskim Orbánovim saveznikom i redovito je sudjelovao na stranačkim događanjima koje organizira skupina Patriots for Europe. Trenutno je predmet interne istrage Komisije zbog navodne uloge u špijunskom skandalu.
Prema medijskim izvješćima, mađarsko stalno predstavništvo, koje obavlja diplomatske poslove i povezuje glavne gradove s institucijama u Bruxellesu, vodilo je mrežu špijuna usmjerenu na mađarske državljane zaposlene u institucijama EU-a.
Komisija je pokrenula istragu i u utorak, dva dana nakon mađarskih izbora, izvijestila o napretku.
„Postignut je napredak i Komisija će obavijestiti Parlament nakon što se dovrše svi administrativni koraci“, rekao je glasnogovornik Komisije Balázs Ujvári, odbivši dati dodatne pojedinosti.
Várhelyi je prošlog listopada izjavio da nije bio upoznat s bilo kakvim regrutiranjem za špijunažu tijekom svog mandata veleposlanika. Kao stalni predstavnik radio je i s budućim premijerom: Magyar je bio diplomat između 2011. i 2015. godine.
Magyar je u listopadu rekao da Várhelyi „nije otkrio cijelu istinu“ o optužbama. Ako rezultati istrage budu nepovoljni za Várhelyija, to bi moglo stvoriti temelje za njegovu smjenu, bilo od strane nove mađarske vlade ili same Komisije.
Povjerenici nisu obvezni odstupiti ako njihova matična država povuče povjerenje. Međutim, mogu dobrovoljno dati ostavku ili predsjednik Komisije može zatražiti njihovu ostavku ili ih razriješiti.
U potonjem slučaju, uz suglasnost države članice, povjerenik se može zamijeniti kandidatom kojeg predloži ta država. Euronews je zatražio komentar od Várhelyija; do trenutka objave nije odgovorio.
Mađarski veleposlanik pri EU-u pod povećalom
Magyar nije izričito spominjao zamjenu veleposlanika, ali položaj stalnog predstavnika Mađarske u Bruxellesu jedan je od najosjetljivijih u diplomatskoj službi zemlje.
Stalni predstavnik Bálint Ódor, karijerni diplomat, provodio je ključne odluke i veta Orbánove vlade u Bruxellesu, uključujući blokiranje nekoliko paketa sankcija protiv Rusije i protivljenje uklanjanju ruskih poduzetnika s popisa sankcioniranih. Ódor je započeo diplomatsku karijeru 2002., a na tu je dužnost imenovan 2022.
Kako se nova vlada priprema za promjenu politike Mađarske prema EU-u, njegova zamjena čini se vjerojatnom, iako ne i sigurnom. Ódor se ne smatra široko Orbánovim lojalistom, ali ta pozicija zahtijeva potpuno političko povjerenje.
Na konferenciji za medije u ponedjeljak Magyar je naznačio da se namjerava osloniti na postojeći diplomatski i državni aparat, ne spominjući konkretno veleposlanike.
„To što je netko bio dio sustava — kao karijerni diplomat, državni službenik ili voditelj odjela — i promatrao pljačku naše zemlje, ne znači da nije dobar javni službenik. Računamo na iskustvo takvih ljudi“, rekao je Magyar.
Mađarsko stalno predstavništvo pri EU-u nije odgovorilo na zahtjev za komentar.
Think tankovi i mreža intelektualaca
MCC Brussels je europski ogranak Mathias Corvinus Collegiuma, privatne obrazovne institucije i think tanka koji se često smatra ideološkim stupom Orbánova užeg kruga.
Balázs Orbán, politički direktor odlazećeg premijera, predsjedava upravnim odborom MCC-a, dok MCC Brussels vodi britansko-mađarski akademik Frank Furedi. Deklarirana misija organizacije je utjecati na političku raspravu u Bruxellesu.
Unatoč izbornom rezultatu, MCC Brussels tvrdi da nema namjeru smanjivati svoje aktivnosti.
„Planiramo nastaviti raditi ono što radimo u MCC Brusselsu — ne idemo nikamo i imamo puno posla“, rekao je za Euronews John O’Brien iz MCC Brusselsa. „Kao neovisna organizacija nastavit ćemo istraživati, analizirati i zagovarati naše ključne teme te i dalje pozivati institucije EU-a na odgovornost“, dodao je.
MCC Brussels se trenutačno financira subvencijama iz sjedišta MCC-a u Budimpešti, u ukupnom iznosu od 6,26 milijuna eura u 2025.
Na konferenciji za medije Magyar je zaprijetio istragom prijenosa državne imovine na MCC, najavivši planove za poseban ured koji bi takvu imovinu vratio. Također je rekao da će se ukinuti državno financiranje MCC-a i konzervativnih skupova poput CPAC-a.
„Država neće financirati takve stvari — ni događaj zvan CPAC, ni Mathias Corvinus Collegium i druge povezane institucije. Smatram da ih nije trebala financirati ni do sada. To je bio zločin“, rekao je Magyar.
Međutim, MCC je primio značajnu financijsku injekciju samo nekoliko dana prije izbora. Prošlog petka mađarski naftni div MOL odobrio je isplatu dividende od 241 milijardu forinti (oko 662 milijuna eura) svojim dioničarima.
MCC drži 10 % udjela u MOL-u, što znači da je sjedište organizacije u Budimpešti dobilo oko 66 milijuna eura neposredno prije nego što je Orbán izgubio vlast.
Smanjenje događaja i prijema?
Zaklada za građansku Mađarsku stranačka je zaklada vladajuće stranke Fidesz, koja je održavala ured u Bruxellesu za lobiranje, organizaciju događaja i promicanje Orbánove konzervativne agende.
Ured sada preispituje svoju prisutnost u Bruxellesu u svjetlu lošeg izbornog rezultata Fidesza.
„Prema mađarskom zakonu i europskoj te njemačkoj praksi, stranačke zaklade dobivaju državnu potporu razmjerno broju glasova koje su dobile njihove povezane stranke“, rekao je ured u Bruxellesu za Euronews.
„Poštujući izborne rezultate, u nadolazećim tjednima donijet ćemo odluke o našim aktivnostima. Naša zaklada će i ubuduće služiti građanskoj strani.“
