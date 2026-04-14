Magyar najavio prve poteze: "Nemamo vremena za gubljenje!"

Novoizabrani mađarski premijer Peter Magyar obećava ‘novo doba’ za zemlju nakon što je porazio krajnje desnog Viktora Orbána
Novoizabrani premijer Mađarske, Péter Magyar, obećao je da će progoniti one koji su “opljačkali, pokrali, izdali, zadužili i uništili” njegovu zemlju, najavljujući “novo doba” nakon uvjerljive izborne pobjede nad svojim krajnje desnim prethodnikom Viktorom Orbánom.
Magyar, čija je stranka desnog centra Tisza osvojila najmanje 138 od 199 zastupničkih mjesta u parlamentu, rekao je da bi konačni rezultati izbora trebali biti potvrđeni do 4. svibnja te da se nada da bi njegova vlada mogla biti formirana već sljedeći dan, piše Guardian.
"Početak novog doba"
“Naša zemlja nema vremena za gubljenje”, rekao je tijekom opsežne konferencije za novinare u ponedjeljak. “Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ovo zaista označi početak novog doba … Mađarski narod nije glasao samo za promjenu vlasti, već za potpunu promjenu sustava.”
Magyar, bivši Orbánov lojalist, osigurao je odlučujuću dvotrećinsku većinu koja bi mu trebala omogućiti ukidanje zakona koji su pomogli odlazećem nacionalističkom premijeru da tijekom 16 godina vlasti pretvori Mađarsku u “neliberalnu demokraciju”.
Četiri uzastopne Orbánove vlade temeljito su narušile vladavinu prava u Mađarskoj, popunjavajući sudove njemu odanim sucima, pretvarajući 80% medija u glasila vlade te enormno obogaćujući krug svojih bliskih suradnika.
Orbán se više puta sukobljavao s EU-om – koji je blokirao milijarde eura sredstava – oko niza politika, uključujući pravosuđe, migracije i Ukrajinu. Imao je podršku i Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Najavio antikorupcijske mjere
Magyar je rekao da će njegova vlada brzo provesti antikorupcijske mjere, obnoviti neovisnost pravosuđa i osigurati slobodu medija, nadajući se brzom odmrzavanju sredstava EU-a. “Nadam se … da možemo pripremiti sporazum”, rekao je.
Rekao je da Mađarska “nikada više neće biti zemlja bez posljedica”, obećavši uspostavu nacionalnog ureda za povrat imovine koji će osigurati da “politički i gospodarski kriminalci” koji su “krali od države” budu pozvani na odgovornost.
Uz ostale reforme usmjerene na otključavanje 17 milijardi eura EU sredstava, rekao je da će Mađarska pristupiti Europskom javnom tužiteljstvu, čime bi istražitelji EU-a dobili ovlasti za istragu prijevara i načina na koji su sredstva EU-a korištena tijekom Orbánove vladavine.
Nova vlada će “u temelju … učiniti sve kako bi obnovila vladavinu prava, pluralnu demokraciju i sustav provjera i ravnoteža”, rekao je Magyar, ali je naglasio da “neće koristiti nedemokratske mjere za obnovu vladavine prava”.
Najavio i promjenu Ustava
Ipak, “izmijenit će ustav i u njega unijeti da ubuduće bilo tko može obnašati dužnost premijera najviše dva mandata – odnosno osam godina”, rekao je. Ako bi se to primijenilo retroaktivno, to bi onemogućilo Orbánu da se ponovno kandidira.
Magyar je također rekao da će jedan od prvih poteza nove vlade biti “zaustavljanje državne propagande” obustavom informativnog programa na “zarobljenim” javnim televizijama i radijima dok se ne osigura nepristrano izvještavanje pod novim nadzornim tijelom.
Nazivajući ih “marionetama” bivšeg režima, Magyar je pozvao čelnike dvaju najviših sudova u zemlji, državnog revizorskog ureda, tijela za tržišno natjecanje i medije, kao i glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Mađarske, da podnesu ostavke.
“On je imenovan samo da sve potpisuje”, rekao je novoizabrani premijer o predsjedniku Tamásu Sulyoku. “Takvi ljudi nam ne trebaju. Za mene on nije predsjednik. Pozivam ga da ode. Ako to ne učini, pronaći ćemo rješenje.”
Entuzijazam u Europi
Čelnici EU-a entuzijastično su reagirali na njegovu pobjedu u ponedjeljak. Iako je iznio politike – osobito o migracijama i pristupanju Ukrajine EU-u – koje bi mogle izazvati napetosti s Unijom, njemački kancelar Friedrich Merz nazvao je to “dobrim danom” koji je poslao “vrlo jasan signal protiv desnog populizma”.
Merz je rekao da bi donošenje odluka u EU-u, koje je često bilo otežano Orbánovim vetima, sada trebalo biti lakše. Glasnogovornik njemačke vlade rekao je da bi promjena vlasti u Budimpešti trebala “vrlo brzo” dovesti do oslobađanja EU sredstava za Ukrajinu.
Orbán, koji je posljednji put posjetio Moskvu u studenom, blokirao je zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu nakon što ju je optužio za sabotiranje isporuke ruske nafte u Mađarsku, što je Kijev više puta demantirao. Također je odgađao – i često se protivio – sankcijama EU-a protiv Rusije.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će Bruxelles započeti suradnju s novom mađarskom vladom “što je prije moguće” kako bi se postigao napredak u pitanjima, uključujući odmrzavanje europskih sredstava.
Von der Leyen je ponovila svoju toplu dobrodošlicu Magyarovoj pobjedi, rekavši da je “danas Europa bez ikakve sumnje mađarska” i da su “građani Mađarske progovorili i ponovno preuzeli svoj europski put”.
Slovački i češki premijeri, Robert Fico i Andrej Babiš, obojica bliski Orbánovi saveznici, čestitali su Magyaru na pobjedi i rekli da se raduju “konstruktivnoj suradnji” s novom vladom.
No skupina Patriots for Europe u Europskom parlamentu, u kojoj su Fidesz i druge krajnje desne stranke poput francuskog Nacionalnog okupljanja, nizozemske Stranke slobode i talijanske Lege, rekla je da je rezultat “nazadovanje” za “snage koje zagovaraju … demokratsko samoodređenje i tradicionalne europske vrijednosti” unutar EU-a.
