Magyar se sam opisuje kao konzervativan i desno orijentiran političar. Odbacuje svrstavanje pod pojam liberalno-konzervativan, ali se distancira i od pojma "patriot" kako ga koristi Viktor Orban. On je proeuropski orijentiran i zalaže se i protiv prevelikog utjecaja EU-a na nacionalnu politiku ali i protiv Orbanova "suverenizma“. Njegov stil govora često je vrlo polemičan, često snažno zaoštrava. Ipak, daleko je od Orbanova populizma.