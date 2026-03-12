Oglas

MOTIVI NEPOZNATI

Naoružani napadač na Sveučilištu u Virginiji ubijen nakon što je ranio dvoje ljudi

Hina
12. ožu. 2026. 18:50
Naoružani napadač u četvrtak ujutro je ranio dvije osobe na Sveučilištu u Virginiji u SAD-u prije nego što je ⁠ustrijeljen.

Sveučilište Old Dominion u Norfolku priopćilo je da su dvije ozlijeđene osobe prevezene ⁠u bolnicu te da su nastava i rad kampusa otkazani do kraja ‌dana.

Dodaje se da je ⁠naoružani napadač otvorio vatru neposredno prije 11 sati u Constant Hallu, središtu ekonomskog fakulteta.

Policijska vozila do podneva su blokirala ulice oko ⁠kampusa Norfolk. Old Dominion broji oko 24.000 studenata, prema podacima objavljenima na web stranici sveučilišta.

Norfolk Old Dominion masovna pucnjava

