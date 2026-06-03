Slušajte intuiciju
Merkur je ušao u Rak: Što donosi svakom horoskopskom znaku do 9. kolovoza?
1. lipnja Merkur je završio svoje putovanje kroz Blizance i ušao u sentimentalni i intuitivni znak Raka, gdje će malo kasnije krenuti retrogradno i tamo će ostati do 9. kolovoza.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
Ulazak Merkura u Raka znači da je naša intuicija glasnija nego ikad. Poznat i kao planet komunikacije, misaonih procesa, tehnologije i prijevoza, Merkur je snažno povezan s načinom na koji upijamo informacije i prenosimo poruke ljudima oko sebe.
Ovdje u Raku do 9. kolovoza, zbog nadolazećeg retrogradnog ciklusa, Merkur će se duže zadržavati i dati nam puno više vremena za istraživanje emocionalne i obiteljski orijentirane energije.
Kada je Merkur u Raku, logika i činjenice više nisu jedine stvari koje vode naše odluke. Umjesto toga, više nas zanima značenje iza informacija koje primamo i osjećaji povezani s našim iskustvima.
Pod utjecajem ovog tranzita, razgovori postaju osobniji i vjerojatnije je da ćemo vjerovati svojoj intuiciji prilikom donošenja odluka. Naša sjećanja također dolaze do izražaja.
Nostalgični, sentimentalni i posebno usklađeni s emocionalnim nijansama naše okoline, spremniji smo sustići bliske prijatelje, ponovno se povezati s obitelji i voditi smislene, iskrene razgovore, piše Zadovoljna.rs.
Isto vrijedi i za razmišljanje o iskustvima iz djetinjstva, istraživanje vlastitih korijena ili donošenje odluka koje daju prioritet vašoj emocionalnoj sigurnosti.
Međutim, ovaj tranzit donijet će i nekoliko izazova. Na primjer, 3. lipnja Merkur stvara kvadrat s Neptunom u Ovnu, što bi moglo zamutiti granicu između pustih želja i onoga što nam intuicija zapravo pokušava reći.
Vjerojatni su nesporazumi, pomiješani signali i pretpostavke, zbog čega je ključno da provjerimo informacije prije donošenja važnih odluka.
Zatim, 10. lipnja Merkur će se uklopiti sa Saturnom u Ovnu i donijeti provjeru stvarnosti, kašnjenja, teške razgovore i odgovornosti koje zahtijevaju discipliniraniji pristup.
Naravno, priča postaje još dublja kada Merkur krene retrogradno 29. lipnja i započne razdoblje promišljanja, propitivanja i preispitivanja.
Tijekom nadolazećih tjedana, teme vezane uz dom, obitelj, emocionalno blagostanje i osobnu povijest mogle bi se ponovno pojaviti, s potrebom da ih ponovno proučite. Obratite pozornost na ono što vam se stalno vraća na propitivanje, piše People.
Pročitajte u nastavku što Merkur u Raku znači za vaš horoskopski znak od 1. lipnja do 9. kolovoza 2026.
Ovan
Dom je mjesto gdje vam je srce i gdje počinje razgovor. Merkur u Raku usmjerava vašu pažnju na obitelj, životne okolnosti i vaše emocionalne temelje.
Možda ćete razgovarati o selidbi, ponovnom povezivanju s bliskim rođakom ili oživljavanju uspomena iz djetinjstva. Važni razgovori koji se odvijaju iza zatvorenih vrata također bi mogli doprinijeti vašem sljedećem životnom poglavlju. Slušajte svoje srce.
Bik
Recite što mislite jer ljudi vjeruju vašem gledištu. Merkur u Raku aktivira vaše komunikacijsko polje, što ovo razdoblje čini posebno prometnim za poruke, pozive, sastanke i smislene razmjene.
Mogli biste čuti od starog prijatelja, dobiti vijesti koje ste čekali ili konačno skupiti hrabrost reći što vam je na umu.
Blizanci
Zauzmite se za sebe i za ono što nudite drugima. Merkur u Raku baca svjetlo na novac, resurse i samopouzdanje, pa bi rasprave o povišici, proračunu, cijenama ili financijskim ciljevima mogle biti u središtu pozornosti.
Možda ćete dobiti i jasniju sliku o tome što zaista zaslužuje vaše vrijeme i energiju. Što više cijenite sebe, to će drugima lakše učiniti isto.
Rak
Vjerujte svojim instinktima i dopustite si da vas se vidi. Vi ste glavna zvijezda tijekom ovog tranzita Merkura. Dok se planet glasnik kreće kroz vaš emocionalni teritorij, vaše misli, ideje i stavove nemoguće je ignorirati.
Ovo je snažno razdoblje za osvježavanje vaše osobne slike, pokretanje projekta ili jednostavno autentičnije izražavanje sebe. Ljudi obraćaju pažnju na ono što imate za reći.
Lav
Neki od najvažnijih uvida događaju se iza kulisa za vas upravo sada. Međutim, ne mora se sve dijeliti s drugima. Merkur u Raku potiče razmišljanje, odmor i obradu emocija vlastitim tempom.
Možda ćete ponovno proživjeti stara sjećanja, češće zapisivati misli ili povezivati dijelove situacija koje su vam se nekada činile zbunjujućima. Odgovori dolaze kroz snove, intuiciju ili tihe trenutke samoće.
Djevica
Vaša mreža kontakata postaje vaš najveći resurs. Merkur u Raku naglašava prijateljstva, zajednice i buduće ciljeve. Ležeran razgovor mogao bi dovesti do suradnje, poziva ili poznanstva koje vam pomaže da se približite dugoročnom snu.
Također je moguće da ćete imati iskrene razgovore s prijateljima. Javite se, nastavite komunicirati i ostanite otvoreni za neočekivane prilike.
Vaga
Vaš ugled je u središtu pozornosti. Merkur u Raku aktivira vaše područje karijere i javnog života, stavljajući profesionalne razgovore u prvi plan. Nadređeni bi mogli primijetiti vaše napore, mogla bi se pojaviti nova prilika ili biste mogli osjetiti poziv da javno podijelite svoje znanje.
Posao koji ste radili postaje sve vidljiviji. Napravite svoj sljedeći korak s povjerenjem i jasnom namjerom.
Škorpion
Nova perspektiva mogla bi sve promijeniti. Merkur u Raku, također vodenom znaku, potiče učenje, istraživanje i širenje horizonata. Mogli biste se upisati na tečaj, isplanirati putovanje, zaroniti u novo područje ili voditi razgovor koji potpuno mijenja vašu perspektivu na stvari.
Rast počinje kada ste spremni razmotriti drugačije gledište. Ostanite znatiželjni i vjerujte svojoj intuiciji.
Strijelac
Budite iskreni o tome što vam treba. Transparentnost je sada vaša supermoć. Merkur u Raku aktivira vaše polje intimnosti, povjerenja i zajedničkih resursa, što znači da vrijedi voditi dublje razgovore.
Mogle bi se pokrenuti teme o financijama, obvezama, granicama ili emocionalnoj ranjivosti. Iako nije uvijek ugodno, može ojačati vaše odnose i donijeti značajnu jasnoću.
Jarac
Odnosi s drugima zahtijevaju više vaše pažnje. Merkur u Raku naglašava partnerstva jedan na jedan, čineći komunikaciju ključnom za napredak koji tražite.
Bez obzira prolazite li kroz smislenu vezu, prijateljstvo ili poslovnu suradnju, smisleni razgovori mogu pomoći u razjašnjavanju nesuglasica i jačanju međusobnog razumijevanja. Netko važan možda ima nešto za reći. Pažljivo slušajte i ne bojte se podijeliti svoju istinu.
Vodenjak
Dosljednost će vas odvesti dalje nego što mislite. Merkur u Raku usmjerava vašu pažnju na posao, rutine i svakodnevne odgovornosti, a male promjene mogu donijeti velike rezultate.
Mogli biste reorganizirati svoj raspored, poboljšati sustav ili pronaći bolji način upravljanja svojim vremenom. Razgovori s kolegama ili klijentima također mogu otkriti mogućnosti za napredak. Usredotočite se na ono što je održivo, a ne samo na ono što je hitno.
Riba
Radost zaslužuje mjesto u vašem kalendaru. Merkur u Raku aktivira vaše polje kreativnosti, romantike i samoizražavanja, pa biste se mogli osjećati inspirirano za pisanje, stvaranje, flert, nastupe ili jednostavno provođenje više vremena radeći ono što vas čini sretnima.
Iskreni razgovori mogu produbiti romantičnu vezu, dok se čini da kreativne ideje dolaze bez napora. Slijedite ono što vas ispunjava – stvari koje vas pokreću vrijedne su istraživanja.
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